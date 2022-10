Halloween: Rufen Sie „Buh! mit den Boo-Domains

Die Allgemeine Verfügbarkeit der Boo-Domains startet am 15. November

Bald ist wieder Halloween – der Vorabend von Allerheiligen. In den USA steht der ganze Monat Oktober im Zeichen von Halloween.

Google bietet für Halloween die Boo-Domains an – für ein virtuelles Halloween.

Will Google uns Angst machen? Sicherlich nicht. Dennoch wirbt Google für die Boo-Domains – eine Domain fürs Gruseln.

Wenn Sie Ihren kleinen Sohn oder kleine Tochter einmal erschrecken wollten, dann haben Sie vielleicht „Huch“ oder „Buh“ gerufen.

Jetzt können Sie auch im Internet „huch“ oder „Buh“ rufen. Auf Englisch heißt das deutsche „Buh“: boo.

Sie können übrigens auch Uh! rufen – mit den OOO-Domains.

Mit Boo-Domains können Sie jemand erschrecken. Google Registry, eine Tochter-Unternehmen von Google, schreibt über die neuen angebotenen Boo-Domains: „Gruseln erlaubt. Eine Domain für Süßes und Saures und alles, was schön schaurig ist.“

Bei der Einführung der Boo-Domains sind folgende Phasen vorgesehen:

Sunrise: 4. Oktober bis 7. November 2022

Early Access Period: 8. November 2022 bis 15. November 2022

General Availability: ab 15. November

Die Early Access Period funktioniert wie eine „Holländische Auktion“. Die Boo-Domains werden von Tag zu Tag günstiger. Interessenten können sich per Email an die Secura GmbH wenden (secura@domainregistry.de).

Die Boo-Domains passen gut zu den schaurig-schönen alten Gruselfilmen wie „Dracula“ und „Frankenstein“, die voller Charme waren und uns dennoch einen gruseliges Schaudern über den Rücken herunterrieseln liesen.Bela Lugosi,Boris Karloff, Christopher Lee, Peter Cushing und Vincent Price gaben dieser klasssischen Ära des Horrorfilms ihr Gesicht.

Die Boo-Domains sind aber noch für viele andere Ereignisse und Themen geeignet:

-Halloween

-Karneval,sofern das Kostüm oder Motiv gruselig

-Gothics

-Vampir-Filme

-Frankenstein

-Geisterstunde

-Gruseln

-Horror-Filme und Grusel-Filme

-Horror-Bücher und Grusel-Bücher

-Dracula

-Edgar Allan Poe

-Gespenster

-Geister

-Zombies

-Walpurgisnacht

-Hexen

-„The Munsters“

-Monster

-Aliens

Wenn Ihr Motiv oder Verkleidung an Halloween ein Monster sein sollte, dann könnten Sie eine Webseite mit einer Monster-Domain ins Netz stellen. Aber nehmen Sie die Monster-Domain nur, wenn Sie im Netz richtig auffallen und viele Besucher auf Ihre Homepage locken wollen…

Das Wiktionary erklärt „Buh“ so:

„[1] Ausruf bei der Absicht, jemanden zu erschrecken

[2] Ausruf zum Ausdruck des Missfallens, der Unzufriedenheit“

Bei Halloween kommt „Buh!“ im Sinne der ersten Erklärung zum Einsatz. So kann auch die Boo-Domain verwendet werden.

Das englische Wiktionary definiert das englische „Boo“ noch genauer:

„An exclamation used by a member or many members of an audience, as at a stage play or sports game, to indicate derision or disapproval of what has just occurred „.

Sie können also mit der Boo-Domain auch „Buh! Buh!“ (wie im Sportstadion) schreien. Vorstellbar sind Webseiten mit den Namen „gaspreiserhoehung.boo“ oder „truss.boo“.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/boo-domains.html

https://www.domainregistry.de/ooo-domains.html

https://www.domainregistry.de/monster-domains.html

https://www.domainregistry.de/boo-domain.html (English)

https://www.domainregistry.de/ooo-domain.html (English)

https://www.domainregistry.de/monster-domain.html (English)

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

