Halbierte Lieferzeiten und 20 % weniger Aufwand: RUD setzt für Beschaffung auf FACTUREE

Hersteller von Hebe- und Zurrtechnik steigert Flexibilität und verschlankt

Einkaufsprozesse durch Digital Procurement

Berlin, 23. Juni 2025 – In der Fertigung zählt jede Minute – umso problematischer, wenn Bauteile für Instandhaltung oder Umrüstung von Anlagen fehlen. Der Anschlag-, Hebe- und Zurrtechnik-Spezialist RUD benötigt regelmäßig Komponenten für diese Zwecke – schnell, flexibel und passgenau. Über FACTUREE, Spezialist für digitales Procurement, beschafft das Unternehmen CNC-Bauteile wie Fräs- und Drehteile – sowohl als Einzelstücke als auch in Kleinserie. Ergebnis: Die bisherigen Lieferzeiten in der Beschaffung konnten halbiert, der administrative Aufwand konnte um 20% reduziert und die Versorgungssicherheit verbessert werden.

Die RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG wurde 1875 im schwäbischen Aalen gegründet und erzielt mit ca. 1700 Mitarbeitern in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von etwa 250 Millionen Euro. An Standorten in Deutschland, Australien, Brasilien, China, Indien, Rumänien und den USA produziert das Familienunternehmen Anschlagmittel und Verzurrkomponenten, Gleitschutzketten, Hebezeugketten und Fördersysteme.

Schnelle Lieferung kurzfristig benötigter Bauteile erforderlich

Da in der Branche, in der RUD tätig ist, kurze Lieferzeiten für die Kunden immer wichtiger werden, bezieht das Unternehmen seit dem Jahr 2021 regelmäßig Bauteile über FACTUREE. Diese kommen hier vorrangig in der Instandhaltung und für die spezifische Anpassung der Fertigungsanlagen zum Einsatz, beispielsweise für Sonderwerkzeuge oder passgenaue Ersatzteile in der Ketten- und Komponentenfertigung. RUD greift außerdem auf FACTUREE zurück, wenn für Anlagen oder zur Umsetzung individueller Kundenanforderungen im Bereich der Hebe- und Zurrtechnik kurzfristig maßgeschneiderte mechanische Komponenten benötigt werden.

„Wir kamen zu FACTUREE, weil wir zunehmend eine Vielzahl unterschiedlicher Teile oft kurzfristig benötigten. Dafür mussten wir einen zuverlässigen Lieferanten finden, der schnell ist“, erklärt Gisela Quintenz, Betriebsleitung bei RUD. „Heute liefert uns FACTUREE eine breite Palette von mechanischen Bauteilen. Das sind oft sehr unterschiedliche Teile, von Einzelstücken bis zu Kleinserien – hauptsächlich CNC-Dreh- und Frästeile.“

Schnelligkeit durch großes Fertigungsnetzwerk

Mit seinem ganzheitlichen Digital Procurement-Modell wickelt FACTUREE sämtliche administrativen Aufgaben – von der Lieferantensuche über die technische Beratung bis hin zur Fertigung und Nachbearbeitung – aus einer Hand ab. FACTUREE verfügt über ein Netzwerk von mehr als 2.000 Fertigungspartnern weltweit.

Als alleiniger Vertragspartner übernimmt FACTUREE für RUD den kompletten Prozess: von der Anfrage über die technische Klärung bis zur Fertigung der Teile inklusive Nachbearbeitung wie Wärmebehandlungen oder Beschichtungen. Der Digital Procurement-Spezialist deckt hierbei ein sehr breites Spektrum ab, von der 3- bis zur 5-Achs-Bearbeitung bis hin zu Laser- und Schweißteilen.

Gisela Quintenz sagt: „Wir erhalten immer sehr schnell die Angebote und auch die Lieferzeiten sind kurz. So können wir in unserer Produktion flexibel zum Beispiel Umrüstungen gestalten. Das gibt uns eine hohe Planungssicherheit und verhindert teure Stillstände. Das große Fertigungsnetzwerk sorgt dafür, dass auch kurzfristige Wünsche schnell umgesetzt werden. Mit einem festen Ansprechpartner, der den gesamten Prozess für uns steuert, sparen wir wertvolle Zeit und Aufwand.“

Administrativer Aufwand um rund 20 Prozent reduziert

Seit Beginn der Partnerschaft hat FACTUREE die Firma RUD mit mehr als 500 unterschiedlichen Zeichnungsteilen beliefert. „Bei 132 Bestellungen hatten wir lediglich eine Reklamation, die dann schnell und unkompliziert gelöst wurde. Dank FACTUREE konnten wir die Lieferzeiten in der Beschaffung halbieren und den administrativen Aufwand von der Bestellabwicklung bis zum Wareneingang um rund 20% reduzieren. So gewinnen wir wertvolle Zeit für unser Kerngeschäft und können wiederum unsere eigene Liefertreue erhöhen“, erklärt Gisela Quintenz.

FACTUREE bietet eine zukunftsorientierte All-in-One-Lösung für die schnelle, zuverlässige und zeitgemäße Beschaffung von Zeichnungsteilen jedweder Art aus einer Hand. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2.000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, wie CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck, Guss- und Schmiedeverfahren sowie Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Durch die nahezu uneingeschränkten Kapazitäten ist FACTUREE stets lieferfähig und unterstützt Unternehmen dabei, sich resilient aufzustellen. Es können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden.

