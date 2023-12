Härtel Wasser mit neuen Firmensitz in Monheim am Rhein

Moderne Räumlichkeiten für innovative Technologien

Härtel Laser + Wasser GmbH & Co. KG, ein renommierter Spezialist für Wasserstrahl-Schneidtechnik, gibt mit Stolz die Verlegung seines Firmensitzes bekannt. Nach vielen erfolgreichen Jahren in Solingen zieht das Unternehmen zum 1. Dezember 2023 in neue, hochmoderne Büroflächen in Monheim am Rhein um.

Der neue Standort in der Rheinpromenade bietet nicht nur eine malerische Aussicht und eine inspirierende Arbeitsumgebung, sondern ist auch mit modernsten Einrichtungen ausgestattet, die den Bedürfnissen eines zukunftsorientierten Technologieunternehmens entsprechen. Die Räumlichkeiten, verwaltet von Regus, einem führenden Anbieter von flexiblen Arbeitsplatzlösungen, bieten eine Kombination aus Komfort, Funktionalität und Stil.

Vorteile des neuen Standorts:

Konferenzräume für Kollaboration und Kundenmeetings: Die modern ausgestatteten Konferenzräume bieten ideale Bedingungen für produktive Meetings, Kundenpräsentationen und Teamarbeit.

Zentrale Lage und hervorragende Erreichbarkeit: Monheim am Rhein bietet eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung und ist sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden leicht erreichbar. Die zentrale Lage fördert die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden.

„Der Umzug nach Monheim am Rhein markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens“, sagte der Geschäftsführers/CEO von Härtel Laser + Wasser GmbH & Co. KG. „Die neuen Räumlichkeiten spiegeln unseren Anspruch wider, an der Spitze der technologischen Entwicklung zu stehen und unseren Kunden und Partnern erstklassige Lösungen und Dienstleistungen zu bieten.“

Weiterhin aktive Showräume in D-A-CH: Ein besonderes Highlight sind die aktiven Showräume, in denen Kunden vor Ort, die fortschrittlichen Wasserstrahl-Schneidtechnologien von Härtel Laser + Wasser live erleben können. Diese praktischen Vorführungen ermöglichen es Kunden, die Qualität und Effizienz der Technologien direkt zu erfahren.

Kontakt

Härtel Laser + Wasser GmbH & Co. KG

Team Härtel

Rheinpromenade 4a

40789 Monheim am Rhein

+49-212-38216571



https://www.haertel-wasser.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.