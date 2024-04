Haben Sie diese wichtigen Nährstoffe zuhause griffbereit?

Dr. Hall informiert: Die neue, moderne Hausapotheke enthält wichtige Nahrungsergänzungsmittel

Wer hätte das gedacht? „Mehr als zwei Drittel aller Menschen in Deutschland nehmen wöchentlich Nahrungsergänzungsmittel zu sich.“ So steht es in einer Verbraucherinformation der Bundesregierung. Nahrungsergänzungsmittel sind wichtig – aber auf die Dosis kommt es an. Genau hier setzt der Gesundheits-Spezialist Dr. Hall an und bringt es auf den Punkt: „Qualität geht vor Quantität, oder gar Überdosierung“. Jeder Mensch ist einzigartig und hat ganz spezielle Ernährungsbedürfnisse. Dr. Hall hat sich darauf spezialisiert, seinen Kunden hochwertige Monopräparate anzubieten.

Monopräparate sind Nahrungsergänzungsmittel, die jeweils eine spezifische Substanz enthalten. Deshalb bieten sie eine gezielte und konzentrierte Versorgung genau der Nährstoffe, die Ihr Körper gerade benötigt. Nahrungsergänzungsmittel können ausgewogene und gesunde Ernährung unterstützen, jedoch keine Lebensmittel ersetzen.

Wichtig ist doch, dass wir Menschen gesund sind und uns wohlfühlen. „Aus diesem Grund unterstütze ich meine Ernährung ganz gezielt – je nach Lebenslage, nach anstrengendem Training, bei Schlappheit, bei Stress oder beispielsweise in der Erkältungszeit mit Nährstoff-Boostern, die mir helfen und eine sinnvolle Ergänzung meiner Ernährungs bieten“, sagt Sportwissenschaftler Michael Hermann und ergänzt: „Wie bei allem, ist eine sinnvolle Ergänzung ratsam. Manche Produkte auf dem Markt tendieren zur Hochdosierung, um sich besonders wirksam darstellen. Das ist Marketing, aber natürlich Quatsch.“

Deratige Überdosierungen oder übermäßige Zufuhr können zu einem Ungleichgewicht im Körper führen. Damit das nicht passiert, ist es ratsam, mit Ihrem Arzt oder Ernährungsberater zu sprechen. Die Produkte von Dr. Hall sind so konzipiert, dass eine starke Überdosierung etwa bei Magnesium, Vitamin D und anderen Nährstoffen vermieden wird. Sie erhalten genau die Menge des Stoffes, die Ihr Körper gerade benötigt.

Dr. Hall empfiehlt:

Die 7 wichtigen Nahrungsergänzungsmittel, die SIE in Ihrer Hausapotheke haben sollten:

1. Iod – trägt zu einer normalen Produktion von Schilddrüsenhormonen und zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei.

2. Zink – trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zur Erhaltung normaler Knochen, Haare, Nägel und Haut bei.

3. Eisen – das Spurenelement trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei.

4. Calcium – wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt und trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.

5. Magnesium – eine regelmäßige Versorgung des Körpers mit hochwertigem Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.

6. Selen – trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

7. Vitamin E – trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Testen Sie die Monopräparate

Das Schwarzwälder Unternehmen Dr. Hall empfiehlt: Starten Sie jetzt mit Ihrer neuen und modernen Hausapotheke in eine gesunde Zukunft. So haben Sie jetzt jederzeit die Nährstoff-Booster griffbereit in Ihrer Hausapotheke. Testen Sie die Monopräparate. Sichern Sie sich unverbindlich weitere Informationen unter https://www.drhall.de/monopraeparate

Im Profil

Dr. Hall gehört seit 35 Jahren zu den bedeutendsten Gesundheits-Spezialisten in Deutschland und hat sich der Entwicklung von Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen verschrieben. Das Ziel: Produkte des Unternehmens aus dem Schwarzwald sollen Menschen beim Erhalt der Gesundheit dienen und bei der körperlichen Beweglichkeit unterstützen. Besonderer Fokus auf die Natur unterscheidet die Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungen von anderen Anbietern. Die Menschen und ihre Gesundheit stehen im Mittelpunkt beim Dr. Hall Versand. Dank des qualitativ hochwertigen Sortiments verfügt der anerkannte Spezialversender über eine hohe Produktkompetenz in allen Bereichen des menschlichen Körpers – insbesondere für Beine, Rücken, Arme und Füße. Zentraler Bestandteil des Wertesystems von Dr. Hall sind Seriosität und Aufrichtigkeit, aber auch die Wertschätzung den Menschen gegenüber. Das Wohlbefinden der Kunden ist Ansporn des Handelns des Schwarzwälder Unternehmens.

