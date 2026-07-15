Haarpflege neu gedacht: Tom Hannemann räumt mit Haar-Mythen auf

Mit seinem neuen Buch „The Beautiful People. Wissen über Haare, das du wirklich brauchst“ veröffentlicht Tom Hannemann einen ehrlichen und unterhaltsamen Ratgeber zur modernen Haarpflege. Das Buch ist im Juni 2026 im GRIN Verlag erschienen und richtet sich an alle, die genug von Marketingversprechen und komplizierter Beauty-Sprache haben. Stattdessen liefert Hannemann klare Antworten, praxisnahes Wissen und echte Orientierung im Produkt-Dschungel.

Haare sind kein Mysterium – zumindest nicht, wenn es nach Haarpflege-Influencer Tom Hannemann geht. In seinem Buch „The Beautiful People. Wissen über Haare, das du wirklich brauchst“ bricht der erfahrene Friseur, Hairstylist und Content Creator mit gängigen Mythen und erklärt, warum Haarpflege oft unnötig verkompliziert wird. Mit direkter Sprache, Humor und knapp zwei Jahrzehnten Erfahrung zeigt er, wie jeder Mensch seine individuelle Routine entwickeln kann. Dabei steht nicht Perfektion im Fokus, sondern Verständnis für die eigenen Haare und die richtigen Entscheidungen im Alltag.

Mehr Klarheit im Beauty-Dschungel

Hannemann nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch die Welt der Haarpflege – von gesellschaftlichen Schönheitsidealen über Branchenmechanismen bis hin zur Realität hinter Inhaltsstoffen und Produkten. Er deckt Marketingstrategien auf, hinterfragt Trends und erklärt, warum weniger oft mehr ist. Seine Devise: einfache Lösungen statt komplizierter Routinen. Das Buch vermittelt fundiertes Wissen verständlich und direkt umsetzbar.

Die Zielgruppe reicht von Beauty-Interessierten bis hin zu Menschen, die sich bislang unsicher oder überfordert gefühlt haben. Besonders angesprochen sind alle, die ihre Haarpflege vereinfachen und fundierte Entscheidungen treffen wollen. Mit ehrlichen Einblicken, praxisnahen Tipps und einem klaren Standpunkt schafft Hannemann Vertrauen – und zeigt, dass Schönheit vor allem ein Gefühl ist. Sein Ansatz: Transparenz im Regal, Transparenz in der Anwendung und Transparenz im Ergebnis.

Über den Autor

Tom Hannemann, Baujahr 1987, hat sein Leben der Aufklärung über Haare gewidmet. Ob als Streamer, Content Creator oder live auf den Bühnen der Friseurwelt sind Haare DAS Thema für ihn. In 18 Jahren, die er in der Beauty-Industrie bereits beheimatet ist, konnte er jeden Winkel auskundschaften. Er vereint die Erfahrungen des klassischen Friseurs am Stuhl, Außendienstlers und Friseurtrainers in einer Person. Simpel, transparent und für jeden verständlich, transportiert er sein Wissen. In weniger als 2 Jahren gelang es ihm damit eine Community aufzubauen, die fast 1,5 Millionen Menschen umfasst. Klare Worte ohne Chichi, aber mit intelligentem Witz sind sein Markenzeichen. Somit war das Autorendasein für ihn unausweichlich.

Das Buch ist im Juni 2026 im GRIN Verlag erschienen und als E-Book (ISBN 978-3-389-19152-1) und Print on Demand (ISBN 978-3-389-19153-8) erhältlich.

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1724540

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN ist ein deutscher Selfpublishing Verlag mit Sitz in München, der seit 1998 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht und Autor:innen bei der Verbreitung ihrer Manuskripte unterstützt. Das Verlagsprogramm umfasst akademische Arbeiten, Fachbücher und Forschungspublikationen aus zahlreichen Disziplinen, wodurch GRIN mit mehr als 260.000 veröffentlichten Titeln zu den führenden Anbietern für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen im deutschsprachigen Raum zählt.

Mit dem Ausbau seines Selfpublishing-Angebots begleitet GRIN seit 2025 zudem Autor:innen bei der professionellen Veröffentlichung von Sachbüchern, Ratgebern, Belletristik, Biografien und weiteren Buchprojekten.

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