Jeux de hasard : Les jeunes, fous de paris foot  ! Agence Malienne de Presse et Publicité

Jeux de hasard : Les jeunes, fous de paris foot !

A cet effet, notre interlocuteur conteste toute idée tendant à faire croire que « c’est de l’argent facile qu’on y gagne ». Avant de jouer, j’étudie d’abord les statistiques des équipes qui me permettent de connaitre leurs forces et faiblesses. Ces détails m’aident énormément dans mon pari », révèle-t-il, ajoutant que ce secret est la source de ses gains. En réalité, pour A.D, les paris sportifs en ligne sont une aubaine. « En tant que jeune et à demi-chômeur, ce pari m’aide beaucoup à résoudre certains de mes problèmes pécuniaires», se réjouie-t-il. Disette d’espaces ou salles de jeu – Selon les explications d’Aristide Doumbia, 34 ans, gérant d’un espace de jeux, BET223 est au Mali depuis juin 2020.

Il faut avoir un compte en ligne ou se rendre dans l'un des espaces. Pour s'inscrire sur les applications en ligne, il suffit de créer un compte ou avec le numéro de téléphone, naturellement, avec un mot de passe.

Tout retrait d'argent sur votre compte Orange Money doit être effectué auprès d'un distributeur agréé Orange Money.

Cependant, il est, aussi, possible de parier sur le score du match, donner le score exact ou même le score à la mi-temps et à la fin du match. Hamidou Traoré, agent de sécurité dans un hôtel de la place, est dans la même logique. Selon lui, il faut être un fan du sport pour gagner dans ce jeu.

Il y a plus de 8,100 jeux disponibles, de façon continue et cyclique des bonus et des promotions.

Les paris sur les matchs sont payés sur le résultat, après 90 minutes.

Après avoir enregistré du contenu audio, générez un résumé de la transcription à l’aide d’Apple Intelligence.

Ce, au détriment de toutes les disciplines qui y figurent.

« En tant que jeune et à demi-chômeur, ce pari m’aide beaucoup à résoudre certains de mes problèmes pécuniaires», se réjouie-t-il.



C’est une société malienne, dirigée par des Maliens dans le secteur des jeux et loisirs en partenariat avec le Pari mutuel urbain (PMU) Mali. Pour M. Doumbia, les raisons qui suscitent l’engouement pour le pari sportif sont nombreuses. « Tout d’abord, nous avons une facilité d’inscription sur le site, ensuite une facilité de navigation sur le site grâce à un menu détaillé et des couleurs attractifs (Bleu-Rose) », dit-il. « Nous avons, aussi, de très bonnes côtes en paris sportifs, en jeux virtuels, casinos et une grande diversité des championnats et des jeux. Nous avons une multitude d’offres promotionnelles et le Service Clients est disponible, du lundi au vendredi, avec une permanence le samedi et le dimanche », commente Aristide Doumbia. Des salles de jeu pour paris sportifs ne désemplissent pas.

Au centre et au nord du Mali, chaque communauté, possiblement chaque famille, fait ainsi face au départ des siens vers la rébellion islamiste.

Vous pouvez parier sur trois résultats différents, à savoir la victoire de l’équipe locale, la victoire de l’équipe visiteuse ou le match nul. Paris foot, mode d’emploi – Le football se trouve en tête de liste des choix du pari sportif en ligne. Ce, au détriment de toutes les disciplines qui y figurent.

Des jeunes parieurs, encore et toujours plus nombreux !!!! Les paris sportifs figurent, aujourd’hui, parmi les jeux de hasard les plus populaires au Mali. Au cours de ces dernières années, les paris-sports créent un véritable engouement pour des millions de jeunes africains.

Depuis l'opération Serval, le centre du pays est devenu une zone de non-droit où se superposent les conflits. Les exactions de groupes islamistes se multiplient dans le centre du pays. Une large partie du territoire échappe désormais à l'autorité de Bamako.

Il existe, d’ailleurs, des milliers de plateformes en ligne qui y sont dédiées. Au fil des années, cette activité a connu de nombreuses évolutions. Dans la salle, plus les minutes passent, certains parieurs se terrent dans un silence pesant. À chaque minute, les uns et les autres se penchent sur leur téléphone, histoire de consulter les résultats des autres matchs non retransmis en direct. Des fois, on lisait un semblant de joie sur certains visages.

Le montant à miser commence à partir de 50 Fcfa jusqu’aux millions. Plus le montant misé est élevé, plus le gain est considérable. L’engouement de la dernière journée de la Première League (championnat anglais) est à son paroxysme, ce dimanche, vers 15h.

Moussa Sidibé premier bet mali admet la possibilité des paiements ou dépôts pour transfert d'argent, mais de n'autoriser les jeux que dans les espaces qui y sont dédiés. « Cela nous permettra de nous s'en sortir », plaide-t-il.

