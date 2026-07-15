H. von Gimborn GmbH erhält vier Auszeichnungen für GimCat

German Brand Award 2026

„Best of Best“ und „Gold“ für GimCat Near Nature / Zwei weitere Auszeichnungen für den Designrelaunch der GimCat Snacks

Emmerich am Rhein, 15. Juli 2026 – Die H. von Gimborn GmbH ist beim German Brand Award 2026 mit ihrer Marke GimCat gleich vierfach ausgezeichnet worden. Prämiert wurden die Produktinnovation GimCat Near Nature sowie der Designrelaunch der GimCat Snacks.

Die Auszeichnungen auf einen Blick

Excellent Brands – Product Brand of the Year

· Best of Best für GimCat Near Nature

Excellent Brands – Animal & Pet Supplies

· Gold für GimCat Near Nature

Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Revival of the Year

· Winner für den GimCat Designrelaunch Snacks

Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Design, Packaging

· Winner für den GimCat Designrelaunch Snacks

GimCat Near Nature: Auszeichnungen für innovatives Nassfutterkonzept

Mit GimCat Near Nature erweitert Gimborn das Sortiment um ein Nassfutter-Alleinfuttermittel im Premiumsegment. Das Konzept orientiert sich am natürlichen Nahrungsspektrum wild lebender Katzen. Die Rezepturen enthalten immer 70 % Fleisch und hochwertige Innereien und sind damit besonders protein- und nährstoffreich. Zudem weisen sie einen moderaten Fettgehalt sowie einen bewusst reduzierten Kohlenhydratanteil auf.

Genau diese konsequente Herleitung war aus Sicht der Jury preisentscheidend: GimCat Near Nature überzeuge im stark umkämpften Markt für Katzennassfutter durch ein klar begründetes, beutenahes Ernährungskonzept und eine präzise Markenführung. Hervorgehoben wurden zudem die konsistente Verbindung von Positionierung, Verpackung und Marktbearbeitung sowie ein nachvollziehbarer Premiumanspruch. „Natürlichkeit“ werde dabei nicht über pauschale Versprechen vermittelt, sondern über Rezeptur-Logik, eigenständige visuelle Form und eine in sich schlüssige Inhaltslogik.

GimCat Snacks: Auszeichnungen für Markenführung und Packaging mit Regal-Orientierung

Der Designrelaunch der GimCat Snacks wurde zweifach ausgezeichnet. Unter dem Leitmotiv „Happy & Healthy“ entwickelt der Relaunch die Marke im Snacksegment weiter und verbindet den funktionalen Markenkern mit einem modernen, snacktypischen Auftritt.

Im Zentrum steht ein Packaging-System, das am Point of Sale Orientierung und klare Markenzuordnung unterstützt: Ein Farbkonzept strukturiert die Segmente (Pastelltöne) und differenziert Sorten innerhalb der Segmente (intensivere Farbtöne). Eine definierte Gestaltungsstruktur schafft eine eindeutige Kommunikationshierarchie von Dachmarke über Submarken und Sorten bis zu Produktabbildungen und Benefits. Ergänzend setzt GimCat in der Bildsprache auf echte Katzen und verzichtet auf KI-generierte Bilder, Illustrationen oder Stockmaterial.

Die Jury würdigte den Relaunch als präzise Weiterentwicklung: GimCat bewahre seinen funktionalen Ursprung, schärfe zugleich das Snackprofil und stärke die Markenzuordnung über Kontaktpunkte hinweg. Der neue Auftritt schaffe ein Packaging-System, das Orientierung gibt, Emotionalität zulässt und die Dachmarke sichtbar zusammenhält; Farbkonzept, Hierarchie und Bildsprache differenzierten Sorten und Konsumanlässe klar am Regal.

„Katzenhalterinnen und Katzenhalter merken sehr schnell, ob ‚Natürlichkeit‘ nur behauptet wird oder fachlich nachvollziehbar ist“, sagt Cyprian Langen, Brand Manager Petfood & Supplements bei der H. von Gimborn GmbH. „Die Auszeichnungen zeigen, dass wir mit GimCat zwei zentrale Themen konsequent weiterentwickeln konnten: ein zeitgemäßes Fütterungskonzept, das Natürlichkeit und ernährungsphysiologische Anforderungen verbindet, sowie einen Markenauftritt, der am POS schnelle Orientierung bietet. Das freut uns sehr.“

Über den German Brand Award

Der German Brand Award ist der Wettbewerb für ganzheitliche Markenführung im deutschsprachigen Raum. Seit 2016 zeichnet er Marken aus, die strategisch klar, gestalterisch stark und relevant geführt werden. Ausgelobt vom German Design Council und der GMK Markenberatung, zählt der Award mit über 1.300 Einreichungen aus 19 Ländern und einer unabhängigen Expertenjury zu den bedeutenden Markenwettbewerben im DACH-Raum.

Über die H. von Gimborn GmbH

Die H. von Gimborn GmbH aus Emmerich am Rhein ist seit über 50 Jahren erfolgreicher Heimtier-Spezialist mit Katzenstreu der Marke Biokat’s sowie Snacks für Katzen und Hunde der Marken GimCat und GimDog. Die Produkte werden in mehr als 40 Ländern vertrieben. Die zentralen Märkte sind Deutschland, die Niederlande, Italien und China. Im deutschen Fachhandel ist Gimborn in wichtigen Segmenten marktführend.

Die H. von Gimborn GmbH aus Emmerich am Rhein ist seit über 50 Jahren erfolgreicher Heimtier-Spezialist mit Katzenstreu der Marke Biokat’s sowie Snacks für Katzen und Hunde der Marken GimCat und GimDog. Die Produkte werden in mehr als 40 Ländern vertrieben. Die zentralen Märkte sind Deutschland, die Niederlande, Italien und China. Im deutschen Fachhandel ist Gimborn in wichtigen Segmenten marktführend.

Kontakt

DJM Communication GmbH | Markenzeichen Group

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