Madrid, 11.08.2025 – Das Madrider Instituto Preguntamos – las empresas se benefician befragte im Juni 2025 Personen, die nicht in einer Partnerschaft leben. Die Umfrage erstreckte sich auf 1269 Damen und Herren, im Alter von 22 bis 72 Jahren. 1088 der Befragten hatten bereits Erfahrung mit einer Online- oder Partnervermittlung. Von den 1269 befragten Singles gaben 997 Personen an, auf anonyme Partnersuche über das Internet verzichten zu wollen.

Für ein sexuelles Abenteuer sind Online-Plattformen gefragt

Wer nur ein sexuelles Abenteuer sucht, nutzt bevorzugt den Service einer Online-Plattform. Anders ist es im sensiblen Bereich Partnervermittlung, oder wie es heute heißt: Dating-Services. Als perfektes Angebot bezeichneten 906 der Befragten eine Partnervermittlung, deren Mitarbeiter persönlich ansprechbar sind und Hilfe bei der Partnersuche bieten. Wenn dazu komfortabel das Smartphone benutzt werden kann, wurde dies als perfekte Möglichkeit von den Befragten bezeichnet. In einem Punkt waren sich die Befragten einig: Wenn Sie einen Dienstleister beauftragen, um den wirklich perfekt passenden Lebenspartner kennenzulernen, sollte die Methode psychologisch aufgebaut sein. Das Instituto Preguntamos – las empresas se benefician leuchtet im Verlauf dieser Umfrage die Angebote von Partnervermittlungen in Spanien akribisch aus. Lediglich ein Dienstleister konnte überzeugen: Es ist SERVICIOS DE CITAS TTPCG ®.

SERVICIOS DE CITAS TTPCG ® bietet, was in Spanien keine andere Partnervermittlung leistet

Das Unternehmen mit Hauptverwaltung in den Staaten von Amerika bietet eine Dienstleistung, wie von den befragten Singles gewünscht. Die Beratungen erfolgen durch geschulte Berater online. Wenn ein Single es so will, kann er auch in einem persönlichen Gespräch beraten werden. Die Basis des Kennenlernens eine wissenschaftliche Methode, die gespickt ist mit digitalen Features. Wenn der suchende Single dann Fragen hat, bekommt er Antworten rund um die Uhr in seiner Sprache. Das Fazit der Umfrage von Instituto Preguntamos – las empresas se benefician ist, dass für erfolgreiche Dienstleister beste Qualität immer wichtiger wird. Übrigens, SERVICIOS DE CITAS TTPCG ® bietet beste Qualität in jeder Hinsicht zu moderaten Preisen.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Pablo Ruiz gelesen. Vielen Dank dafür. Der Bericht erschien zuerst in Spanien. © 2025 Compaoía en el espejo. Deutschsprachige Übersetzung von Alani Garreta.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431



https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431



https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.