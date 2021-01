Guter Schlaf ist wichtig für die Regeneration

Bettwaren-Shop.de – Informationen und Expertenwissen zum Thema Schlaf

Vorausschauend arbeiten ist für Holger Genkinger und sein Team vom Bettwaren-Shop aus Albstadt-Gauselfingen ein zentrales Ziel. Sie integrieren Expertenwissen aus Wissenschaft und Praxis in ihre Produkte und Informationen in ihren Onlineauftritt. Derzeit fließen so die Erfahrungen des Heilpraktikers und Osteopathen Oliver Garn aus Holzmaden ein, der sich dem Thema Schlaf und Rücken schon aus Gründen der täglichen Arbeit annimmt.

In seiner täglichen Praxis ist Oliver Garn ständig mit diesem Problem konfrontiert. In der Gesellschaft nehmen Schlaf- und Rückenprobleme stetig zu. So hat er seinen Behandlungsradius geographisch erweitert, und neben der Praxis im Kreis Esslingen nun eine weitere in Bad Grönenbach, zwischen Memmingen und Kempten, eröffnet, die auch dort hervorragend angenommen wird. Expertenwissen ist überall gefragt.

Aber was ist Osteopathie eigentlich? Bei der Osteopathie handelt es sich um ein manuelles Verfahren zur Untersuchung und Behandlung des Menschen. Es wird auf Basis, dass sich Strukturen wie Knochen, Muskeln oder Organe und ihre Funktionen gegenseitig beeinflussen, behandelt. Mit gutem Erfolg! Der gute Schlaf ist ein Thema, für das die Osteopathie einige Hilfen zur Hand hat. Denn Schmerzen im Rücken und den Gelenken, sollen mit all ihren Ursachen nicht zum Alltag der Menschen gehören. Der Osteopath behandelt oft degenerative Veränderungen wie muskuläre Verkürzungen, Verspannungen, Verletzungen oder postoperative Fälle und unterstützt so den gesunden Schlaf.

“Es ist wichtig, dass das Schlafzimmer seine Aufgabe für erholsamen Schlaf auch erfüllen kann.” weiß Oliver Garn. Und er weiß wovon er redet. Oft wird das Schlafzimmer zusätzlich als Büro oder Abstellraum genutzt, oder ist mit elektrischen Geräten gespickt, die die richtige Entspannung durch Unruhe oder Elektrosmog verhindern. Gerne ist auch die Temperatur im Raum zu hoch, oft eine Folge der Büronutzung.

Achten Sie auf eine Wohlfühlatmosphäre und die richtige Temperatur im Schlafzimmer und die Ihres Körpers. Die Wissenschaft hat Raumtemperaturen zwischen 15 und 18 Grad als optimal definiert. “Bei diesen Temperaturen kann der Körper bestmöglich entspannen”, gibt auch Oliver Garn aus seiner Erfahrung zu Bedenken. Darüber hinaus hält er auch eine gewisse “Gelassenheit in Hinblick auf den Schlaf” für angebracht. Eine gute Voraussetzung für guten Schlaf.

Es sind aber nicht nur die medizinischen Aspekte, die einen guten Schlaf möglich machen. Es ist durchaus auch wichtig, dass der Mensch sich in der gewählten Umgebung wohl fühlen kann. Die Gestaltung des Schlafzimmers ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Auch wenn der Raum beim Schlafen dunkel ist, so ist das Wissen um die Gestaltung ständig im Kopf präsent und trägt entscheidend zur Entspannung – oder eben dem Gegenteil – bei.

Die farbliche Ausrichtung des Schlafzimmers zum Beispiel – Farben sind in ihrer Wirkung auf das Wohlbefinden der Menschen von großer Bedeutung. Das haben Wissenschaftler in ausgiebigen Studien festgestellt. So wird der Farbe Blau beispielsweise eine beruhigende Wirkung zugeordnet. Sie kann Schlafprobleme beheben helfen – auch Grün. Die Wirkung von Farben auf die menschliche Psyche ist größer, als die meisten glauben. Daher legt das Bettwaren-Shop.de Team viel Wert auf eine große Farb- und Musterauswahl im Portfolio.

Zum Wohlfühlen tragen auch Stoffe und Materialien der Kissen, Bezüge oder der Nachtwäsche bei. Leinen, Mako-Satin und Baumwolle für jeden Geschmack und einen ausgeglichenen Schlaf spielt das richtige Bettwäsche Material eine Rolle. Und auch eine entspannte Nackenposition ist ein Teil eines gesunden Schlafes. Richtig konfigurierte Nackenstützkissen, 3-Kammer-Kopfkissen oder Seitenschläferkissen helfen. Denn es hängt nicht nur von der richtigen Matratze ab, wie uns die Werbung gern glauben machen möchte.

Ist Baumwolle, Naturhaar, Daune oder Leinen das Material der Wahl? Wichtig ist die Regulation, der Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebung. Eventuell Bettdecken aus Naturfasern, um sich richtig wohl zu fühlen? Muss ich den Wechsel der Jahreszeiten mit einem Wechsel der Materialien beantworten?

Schlaf ist ein sehr komplexes Thema und nicht nur durch eine Sache zu verbessern. Es bedarf also mehr als nur die korrekte Schlafposition. Es ist ein vielfältiges Gebilde, das sich bei analytischer Betrachtung, offenbart. Die Schlafposition hängt beispielsweise unter anderem von der psychischen Verfassung des Probanden ab.

Holger Genkinger und seinen Mitarbeitern vom Bettwaren-Shop ist es enorm wichtig, dass ihre Kunden gut schlafen können. Sie bieten in Ihrer telefonischen Beratung und auf Ihrem Online-blog fundierte Informationen rund um das brisante Thema an.

Und auch das Sortiment bei Bettwaren, Nachtwäsche, Schlafzimmerzubehör des Online-Händlers wurde um diese Aspekte ergänzt. Es gibt zu dem Thema auch Besonderheiten im Programm. Z. B. eine Gewichtsdecke in den Massen 135-200cm, die unglaubliche 6 kg wiegt. Bei AHDS Kindern hilft das beispielsweise. Es hat Auswirkungen auf das limbische System und entfaltet eine beruhigende Wirkung. Und auch hochwertige Marken versprechen Qualität bei der Verarbeitung und Material – Schiesser, Mey oder Pip Studio und Marco Polo. Das Team setzt sich für die Bedürfnisse der Kunden ein und am Ende spricht auch der Name der Bettwaren-Shop.de Eigenmarke “Traumschlaf” Bände.

Weitere Informationen: www.Bettwaren-Shop.de

Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien

Firmenkontakt

Holger Genkinger GmbH

Holger Genkinger

Im Eschle 11

72393 Burladingen

(+49) 07475 9 15 98 20

info@APROS-Consulting.com

http://www.genkinger-gmbh.de

Pressekontakt

APROS Service & Consulting

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

+49 (0)7121-98099-11

info@APROS-Consulting.com

http://www.APROS-Consulting.com

Bildquelle: @ antonioguillem www.fotolia.com