Gute und abwechslungsreiche Küche

Gesunde Ernährung und Koch-Events für Schüler*innen im Internat Schloß Wittgenstein

Ein gemeinsames Frühstück, Mittag- oder Abendessen fördert das soziale Miteinander. Das gemeinschaftliche Essen bietet den Schüler*innen hervorragende Möglichkeiten, in angenehmer Atmosphäre zu kommunizieren und aufgrund der Internationalität des Internats Schloß Wittgenstein kulturelle Aspekte zu erleben. Zudem ist die regelmäßige und ausgewogene Ernährung für einen erfolgreichen Schul- und Internatsalltag von besonderer Bedeutung.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack und isst verschieden. Gerade wenn junge Menschen heranwachsen, sind ausgewogene und gesunde Mahlzeiten wichtig. Deshalb steht die sorgfältige Auswahl der Produkte und Zutaten an oberster Stelle. Das Küchenteam kreiert abwechslungsreiche und schmackhafte Mahlzeiten, die täglich frisch zubereitet werden. Sowohl regionale als auch saisonale Produkte und Bio-Lebensmittel kommen auf den Tisch. Es gibt reichhaltige Frühstück-, Mittag- und Abendbuffets, so dass sich die Schüler*innen ihre Mahlzeiten individuell zusammenstellen können und für jeden etwas dabei ist. Für besondere Abwechslung sorgen Themen-Buffets wie z.B. Weihnachts-Dinner, Oktoberfest-Dinner und Internationale Buffets.

Wer sich gerne vegetarisch oder vegan ernähren möchte, findet im täglichen Speisenangebot verschiedene attraktive Gerichte. Auch individuelle Wünsche aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen wie Allergien, Diabetes oder Unverträglichkeiten werden berücksichtigt. So ist z.B. eine lactosefreie Ernährung möglich. Auch bestimmte Ernährungsgewohnheiten aus religiösen Gründen werden berücksichtigt.

Bewusst ernähren und Tischmanieren erlernen

Im Rahmen des im Internat gelebten Ernährungskonzepts soll den Schüler*innen sowohl der bewusste Umgang mit Lebensmitteln als auch eine gesunde Lebensweise mit Blick auf Nachhaltigkeit und einen gesunden blauen Planeten vermittelt werden.

„Mit vollem Mund spricht man nicht“, heißt es in einem Sprichwort. Wer möchte, der kann durch regelmäßig stattfindende „Kniggekurse“ den gepflegten Umgang am Tisch erlernen. Nicht nur die richtige Verwendung des Bestecks sondern auch ein höfliches Miteinander werden trainiert.

Kochkurse und -events fördern das Miteinander

Für besonderen Spaß beim Kochen gibt es ganzjährig verschiedene Aktionen und Kurse. Hierbei erlernen die Schüler*innen nicht nur wichtige Grundlagen des Kochens sondern werden auch an die Zubereitung verschiedener internationaler Speisen wie z.B. Sushi herangeführt. Im Team verschiedene Vor-, Haupt- und Nachspeisen vorzubereiten, zu kochen und anschließend gemeinsam zu essen, schärft die Sinne und wird zum sozialen und kulturellen Ereignis.

Weitere Informationen zum Internat Schloß Wittgenstein erhalten Sie unter Telefon 02752 47430, per E-Mail an info@wittgenstein.de oder auf www.internat-wittgenstein.de

Familiengeführtes Internat mit staatlich anerkanntem Gymnasium und staatlich anerkannter Realschule nahe des Kurortes Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen. Eingebettet in das Schloß Wittgenstein, dem ehemaligen Stammsitz des Hauses Sayn-Wittgenstein, bietet das weitläufige Gelände inmitten der Natur den teils internationalen Schüler*Innen vielfältige Möglichkeiten, Lernen und Freizeit ideal miteinander zu verbinden. Einzigartig ist die eigene Reitschule mit Reitstall, -halle und -platz. Das breite Freizeit- und Sportangebot wie Golfen, Tennis und E-Biken wird durch die Musik- und Sportpädagogen der Schulen angeboten. Mit einem durchdachten Unterbringungskonzept für die Internatsschüler werden Anforderungen an modernes Wohnen für Kinder und Jugendliche optimal erfüllt.

