Gut informiert, sicher und nachhaltig leben

Das neue Magazin „Verbraucher60plus“ ist da

Berlin, 10. Juli 2026 – Das neue Online-Magazin „Verbraucher60plus“ der VERBRAUCHER INITIATIVE ist ab sofort verfügbar. Mit der 18-seitigen, kostenfreien Publikation erhalten Leserinnen und Leser pünktlich zur Urlaubszeit einen vielseitigen Wegweiser für mehr Nachhaltigkeit und Souveränität im Alltag.

Die Highlights der aktuellen Ausgabe:

– Sicher online reisen: Worauf Verbraucherinnen Verbraucher bei der digitalen Urlaubsplanung achten sollten, wie sie Fallstricke und versteckte Kosten vermeiden und warum ein Reisebüro oft eine gute Alternative ist.

– Nachhaltiger Urlaub mit dem EU Ecolabel: Wie das europäische Umweltzeichen dabei hilft, echte umweltfreundliche Hotels und Campingplätze in Deutschland und Europa zu erkennen.

– Frisch durch die Hitze: Praktische Tipps und clevere Trinkstrategien für die Küche, um den Körper in den heißen Sommermonaten über die richtige Ernährung gezielt zu entlasten.

– Digitale Teilhabe & Wohnkrise: Spannende Impulse vom „Ageing with Tech Festival“ für mehr digitale Resilienz sowie Einblicke in die „Soester Erklärung“, die bezahlbaren und altersgerechten Wohnraum fordert.

Ergänzt wird das Heft durch aktuelle Meldungen (u. a. zu neuen Zollbestimmungen und Verbrauchertests), Buchtipps und Informationen rund um Verbraucherkonferenzen und die Online-Akademie.

Kostenfreier Service: Die vierteljährlich erscheinende Publikation ergänzt die regelmäßigen Termine der Online-Akademie, sowie der Informationsveranstaltungen in NRW. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten durch das Angebot der VERBRAUCHER INITIATIVE regelmäßig verständliche und kostenfreie Unterstützung für ihren Alltag.

HIER direkt lesen. Alle Ausgaben finden Sie auf www.verbraucher60plus.de. Für den kostenlosen E-Mail-Versand genügt eine Nachricht an mail@verbraucher.org.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

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