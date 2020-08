Gut geschützt im Job – Ein Düsseldorfer Unternehmen macht es vor!

Die advisoryteam at3 GmbH stattet Mitarbeiter mit nachhaltigen Masken aus.

Düsseldorf, 05. August 2020: Die Geschäftsführung der advisoryteam at3 GmbH tut das, was viele von ihrem Arbeitgeber erwarten würden: Sie stattet die eigenen Mitarbeiter mit nachhaltigen und wiederverwendbaren Masken aus.

“Unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen. Wir können und wollen nicht verantworten, dass sich jemand in seinem Job einem unnötigen Risiko aussetzt”. Dafür hat Claus-Andreas Boche, Geschäftsführer von advisoryteam® sich etwas Besonderes einfallen lassen: “Vielen Menschen ist gar nicht bekannt, welche Masken wirklich schützen. Einmalmasken kamen für uns aus Gründen der Nachhaltigkeit nicht in Frage, Stoffmasken wiederum schützen kaum.” Also wurden besondere Masken angeschafft, die nicht nur wiederverwendet werden können, sondern mit speziellen mehrfach verwendbaren Einlegefiltern einen ähnlichen Schutz bieten wie FFP2 Masken. “Die Durchlässigkeit ist das, was am Ende den Unterschied macht”, so Boche. “Und durch die Wiederverwendbarkeit bieten wir eine nachhaltige Lösung.”

Damit nicht genug: gemeinsam mit Partnern arbeitet das Unternehmen an Lösungen zur Wiederverwendung bestimmter Bestandteile von Einmalmasken. “Ein Geschäftspartner von uns vertreibt medizinische Schutzausrüstung – gemeinsam möchten wir das nächste Problem angehen: extreme Umweltverschmutzung durch Einmalartikel”. Eine Gründungsidee liegt bereits vor, erste Partnerschaften wurden geschlossen. “So können wir noch einen weiteren Beitrag leisten – und schützen nicht nur uns, sondern auch die Umwelt”.

2019 wurde die advisoryteam at3 GmbH gegründet. Mit ihrem Hauptsitz in Düsseldorf ermöglicht sie mit dem vorhandenen Erfahrungsschatz ihren Kunden die Bewältigung herausfordernder Digitalisierungs- und Transformationsprojekte und macht innovative Technologieprodukte nach dem CoCoVestment®-Prinzip im Markt erfolgreich: Co-Founding & Consulting sind Investments, die advisoryteam als dauerhafter Partner über finanzielle Beteiligungen hinaus anbietet.

