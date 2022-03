Gut gemacht – EMPHASERs BMW Lautsprecher EM-BMWF1 und EM-BMWR1

Das EM-BMWF1 ist laut Car & HiFi Bestenliste (03/2022) die Nummer 1 der BMW-spezifischen 2-Wege Lautsprecher – Urteil „hochwertige Plug & Play Nachrüstung für BMW und Mini“

In vielen neuen BMWs und Minis sind Originallautsprecher vorhanden, die klanglich nicht jeden überzeugen. Passende Nachrüstsysteme, mit denen ein Sound-Upgrade ganz einfach ist, stellt die Fachzeitschrift Car & HiFi (03/2022) jetzt in einem großen Testbericht vor: das Komponentensystem EM-BMWF1 (VK 279 Euro) und das Koaxialsystem EM-BMWR1 (VK 229 Euro) von Car Audio Spezialist EMPHASER. Die beiden neuen Lautsprecher passen perfekt in die BMW F- und G-Reihen sowie in die F54 bis F60 Modelle von Mini.

„Das Frontsystem EM-BMWF1 ist recht aufwendig gemacht und vom Fleck weg eine Augenweide“, urteilen die Tester über das 2-Wege Kompo und sind begeistert über dessen maßgeschneiderte Konstruktion: „Der Tieftöner kommt in einem Spritzgusskorb mit BMW-Dreipunktbefestigung – komplett mit Gummidichtung und BMW-Steckverbindung.“

Der EM-BMWF1 überzeugt die Fachjournalisten nicht nur mit seiner Passgenauigkeit, sondern auch mit seiner Liebe zum Detail: „Der Antrieb arbeitet mit einem Ferritring fürs Magnetfeld und Details wie die fein geplanten und gedrehten (statt nur gestanzten) Polplatten erfreuen Auge und Technikerherz.“ Auch die zugehörige Frequenzweiche ist laut Car & HiFi „sehr aufwendig gemacht, denn sie enthält zusätzlich zur Trennung von Hoch- und Tieftöner einen schaltbaren Hochpass zur Entlastung des kleinen 10ers vor tiefen Frequenzen.“

Überzeugt sind die Tester auch von der Qualität des EM-BMWR1: „Das Hecksystem ist erwartungsgemäß ähnlich gemacht mit Spritzgusskorb und Alumembran sowie einem kleinen, aber feinen Gewebehochtöner (statt Plastikkalotte) im Zentrum.“

Auf ganzer Linie begeistert der Komponenten Lautsprecher dann im Car & HiFi Messlabor: „Das Frontsystem legt ab 100 Hz richtig los, ist der Hochpass zugeschaltet passt es so zu vorhandenen Untersitzwoofern. Ganz hervorragend fällt das Verzerrungsverhalten des kleinen Systems aus. Es lassen sich Pegel erzielen, die sehr respektabel für die winzige Membranfläche von 83 Quadratzentimetern sind, und der Tieftöner produziert extrem wenig Verzerrungen.“

Auch der EM-BMWR1 macht im Messcheck eine gute Figur: „Das Hecksystem läuft ebenfalls gut, hier liegt der Mittelhochton in der Winkelsumme auf dem Pegelniveau des Tieftons, wie es sich gehört.“

Mit ihrer Klangperformance überzeugen beide Systeme dann auf ganzer Linie: „Klanglich gefallen beide mit knackigem, detailreichem Sound, Schlagzeug und Percussion werden springlebendig wiedergegeben und Stimmen wird ihr Charakter nicht geraubt, sondern er wird eher noch betont. Der Hochtöner macht beim Frontsystem einen prima Job, er liefert ab, ohne scharf zu klingen und damit zu nerven.“

In Sachen Sound punktet der EM-BMWR1 ebenfalls bei den Fachjournalisten: „Der kleine 13-Millimeter Hochtöner des Hecksystems schlägt sich hervorragend, er gehört zum Besten, was man an Hochton in einem kleinen Koax findet.“

„Wer auf der Suche nach richtig gut gemachten Lautsprechern für seinen BMW oder Mini ist, wird bei EMPHASER fündig“, urteilen die erfahrenen Tester abschließend. „Die Systeme EM-BMWF1 und EM-BMWR1 sind sehr wertig gefertigt und sorgen mit aufwendigen Frequenzweichen und Alumembranen für knackigen Sound.“

Nach dem ausführlichen Test zeichnen die renommierten Fachjournalisten beide Soundsysteme nicht nur mit dem begehrten Prädikat „Preis/Leistung: sehr gut“ aus. Im Ranking aller von Car & HiFi getesteten 2-Wege BMW-Systeme übernimmt das EM-BMWF1 ab sofort auch die Spitzenposition.

EMPHASER ist seit 25 Jahren im Car-Audio Bereich tätig. Bekannt geworden ist die Marke seit Mitte der 1990er Jahre mit ihren enorm leistungsfähigen Subwoofern aus den Serien XTREME, später folgten die Serien SPL, Linear-X, Neo-SPL und der State-of-the-Art Woofer E15NEO-COMP. Das aktuelle Sortiment umfasst Verstärker, Subwoofer sowie fahrzeugspezifische und traditionelle Lautsprecher.

EMPHASER-Produkte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

