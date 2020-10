Neuer Group Account Director verstärkt ab sofort das Team Berlin

Berlin, 19.10.2020 – Geballte Erfahrung: Nach 10 Jahren in Shanghai, Los Angeles und San Francisco hat Fabian Biedermann seine Zelte nun in Berlin aufgeschlagen. Dort bringt er seit September seine internationale Expertise bei R/GA Berlin ein. Als neuer Group Account Director leitet er innovative Projekte fĂĽr die Kunden des Hauptstadt-Standorts und ist zudem fĂĽr den Ausbau des Neugeschäfts tätig.

“Als eines der fĂĽhrenden globalen Agenturnetzwerke ist R/GA ein digitales Innovations-Powerhouse, das meine Leidenschaft fĂĽr Kreativität und Technologie perfekt vereint. Als jĂĽngster Standort von R/GA herrscht in Berlin noch eine Art Startup-Mentalität, die es leichter macht, neue und innovative Wege zu gehen. Ich freue mich sehr, diese Entwicklung mit meiner breiten Erfahrung zu unterstĂĽtzen”, so Fabian Biedermann.

Seit 2005 betreut er eine Vielzahl von Digital- und Markenkampagnen fĂĽr Fortune-500-Unternehmen. So verantwortete er vor seinem Wechsel zu R/GA als Digital Director bei INNOCEAN das komplette Website-Redesign von hyundaiusa.com. Zuvor betreute er als Client Director bei AKQA Innovationsprojekte fĂĽr Facebook und Activision in den Bereichen Virtual Reality, Gaming und Blockchain.

Weitere herausragende Stationen seiner Laufbahn waren TBWAChiatDay, wo Fabian Biedermann für 24 Märkte weltweit als Brand Steward für VISA tätig war und B2B-Projekte für Google betreute. Bei Wunderman verantwortete er des Weiteren den Launch neuer Ford-Modelle in elf über Asia-Pacific verteilten Märkten. Den Grundstein für diese Karriere legte der gebürtige Schweizer mit seinem BWL-Abschluss an der Universität St. Gallen.

“Mit Fabian zieht ein echtes Vorbild in Sachen internationaler Erfahrung und Innovationswille bei uns ein. Nicht zuletzt passt auch sein Skillset wie maĂźgeschneidert zu R/GA. Wir freuen uns sehr, ihn fĂĽr uns gewonnen zu haben, und sind schon gespannt auf das Ergebnis unserer gebĂĽndelten Kräfte”, so Sascha Martini, Managing Director R/GA Berlin.

Ăśber R/GA

Transformation at speed: R/GA ist eine kreative Innovationsfirma, die seit ihrer GrĂĽndung im Jahr 1977 ein Angebot entwickelte, das neben preisgekröntem Design auch UnterstĂĽtzung in den Bereichen Beratung, Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklung bietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und Social Communications ĂĽber Retail und eCommerce bis hin zu Produktinnovation, Brand Development und Business Transformation. R/GA ist radikal kollaborativ – sowohl hinsichtlich der Verwendung von Tools, als auch in der internen und externen Zusammenarbeit. Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, SĂĽdamerika und Asien-Pazifik. R/GA gehört zu The Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG), einer der weltweit größten Organisationen auf dem Gebiet von Werbung und Marketingservices. Weitere Informationen ĂĽber R/GA gibt es auf der Website www.rga.com sowie auf Facebook und Twitter.

Firmenkontakt

R/GA

Anke Piontek

Schönhauser Allee 37

10435 Berlin

0221-92 42 81 4 -0

0221-92 42 81 4- 2

piontek@forvision.de

https://www.rga.com/offices/berlin

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

LindenstraĂźe 14

50674 Köln

0221-92 42 81 4 -0

0221-92 42 81 4- 2

piontek@forvision.de

http://www.forvision.de/de/

Bildquelle: @Copyright_RGA/Fabian Biedermann