Sicher, sorgenfrei, verbunden: Wie Tierheimat Tiervermittlung verändert

Stuttgart im Juni 2025 – Die größte Unsicherheit bei der Tiervermittlung ist nicht das Tier – sondern der Mensch. Viele zögern, weil sie befürchten, Fehler zu machen. Doch laut einer Umfrage unter über 1.000 Nutzern der Plattform Tierheimat berichteten über 91%, dass sie sich durch die Begleitung über das Portal besser vorbereitet und sicherer fühlten. Tiervermittlung ist mehr als ein Bauchgefühl – sie kann heute auch digital und fundiert sein. Sind Sie sich unsicher? Haben Sie keine Tiererfahrung? Kein Problem: Mit über 12.000 erfolgreichen Vermittlungen, 30.000 zufriedenen Tierhalter*innen und einem Rundum-Sorglos-Paket hat Tierheimat die passende Lösung. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Die Plattform ist werbefrei, mobiloptimiert und stellt das Tier klar in den Mittelpunkt . Registrierte und §11-geprüfte Tierheime und Tierschutzvereine gewährleisten seriöse Vermittlungen. Ein starkes Netzwerk aus Tierschützerinnen, Ehrenamtlichen und Tierärztinnen unterstützt dich zuverlässig – sei es bei Pflegefragen oder Notfällen, keine Zwischenschritte, keine offenen Fragen. Kein Vergleich mit Anbietern aus dem Netz, die sich nicht rühmend auf seriöse Herkunft beziehen – bei Tierheimat sind nur geprüfte Organisationen gelistet. Erfahrungsberichte sprechen Bände: „Toller Service, alles sehr einfach und übersichtlich.“

Die neuen „Tiereltern“ können ihre Sicherheit mit gezielter Absicherung optimieren: Krankheiten, Haftung, Online-Hilfe – alles aus einer Hand, ohne versteckte Kosten. Das ist mehr als eine Ersparnis, es ist ein Gefühl von Freiheit und Sicherheit – gerade dann, wenn das Tier wirklich mal Hilfe braucht.

Was auf Tierheimat geboten wird:

Individuelle, fachkundige Beratung via Videosprechstunde rund um die Uhr.

Notfallversorgung an Wochenenden und Feiertagen ohne Aufpreis.

Den Rückhalt einer Versicherung mit bis zu 100% Kostenübernahme bei Krankheiten und Haftpflicht.

War das nicht schon überzeugend? Dann kann man sein neues Familienmitglied mit dem Premium-Paket versichern – einem klug gewählten Versicherungsschutz. Doch damit endet Tierheimats Unterstützung nicht: Der Ratgeber von Adoption bis zum Zusammenleben ist voller wertvoller Hinweise – zu Themen wie Ernährung, Beschäftigung, Erziehung, Sicherung oder Erziehung im Alltag . Videosprechstunden, Checklisten, Live-Webinare – Die Adoptierenden bekommen direkt umsetzbare Ideen und das gute Gefühl, nie allein zu sein. So wird aus digitaler Unterstützung gelebte Fürsorge. Jetzt informieren, Tier finden und sofort sorgenfrei starten: https://www.tierheimat.de

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

