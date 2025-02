GUSTAVO GUSTO präsentiert Pizza „Flammkuchen“

So hat eine Gustavo Gusto noch nie geschmeckt: Cremige Schmandsoße, feine rote Zwiebeln und geräucherte Schinkenwürfel. Oh là là lecker!

Geretsried, den 27. Februar 2025

Pizzahersteller Gustavo Gusto bringt mit einer Pizza Flammkuchen jetzt seine neueste Limited Edition in den Handel – und löst damit seine saisonale Kürbispizza ab. Sie ist die zweite Sorte der innovativen „Take-Over“-Reihe.

Cremige Schmandsoße, über Buchenholz geräucherte Schinkenwürfel, rote Zwiebeln und feiner Mozzarella machen diese Pizza Bianca zum frankophilen Highlight. Einfach herzhaftique! Und wie bei allen Gustavo Gusto-Pizzen darf auch hier der Teig extra lange natürlich reifen, wird anschließend schonend von Hand in Form gebracht und direkt auf Stein vorgebacken. Auf künstliche Zusätze wird komplett verzichtet.

Nach dem großen Erfolg unserer orangenen Kürbispizza im Herbst präsentieren wir jetzt die zweite Take-Over-Pizza und erfüllen damit unseren Fans einen lang gehegten Wunsch: die Pizza Flammkuchen. Im großen Format und mit unverfälschtem Geschmack.“ freut sich Gustavo Gusto-Gründer und CEO Christoph Schramm über die neue Pizza-Variante.

Wir sind Feuer und Flammkuchen für diese Pizza. Denn sie schmeckt nicht nur köstlich, Flammkuchen hat auch ein großes Momentum in den Tiefkühltruhen.“, ergänzt Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto.

Die „Take-Over“-Reihe

„Unter dem Take-Over-Dach möchten wir den Menschen immer wieder Pizzen servieren, die über den klassischen Tellerrand hinausgehen. Wir wollen unsere Kunden einfach regelmäßig überraschen. So wie zuletzt mit unserer Kürbispizza oder eben jetzt mit unserer Pizza Flammkuchen,“ so CMO Michael Götz.

Die Pizza Flammkuchen ist die zweite Sorte der trendigen Sonder-Edition. Aktuell arbeitet Gustavo Gusto bereits an weiteren, handverlesenen Pizza-Trends. Wer die Flammkuchen-Pizza liebt, sollte sich also rechtzeitig einen Vorrat anlegen. Denn nach Kürbis und Schmand darf man schon jetzt auf den nächsten Release gespannt sein.

Packaging & Kampagne

Eine Verpackung mit hohem Wiedererkennungswert: Wie zuvor schon bei der Kürbispizza kommt es auch hier zur Übernahme. Diesmal ergreift eine selbstbewusste Schmand-Kanne das Ruder und präsentiert mit Schnurrbart und Kochlöffel stolz die weiße Pizza.

Begleitet wird der Produkt-Launch von einer charmanten Werbekampagne. Die Kanne wird zum Leben erweckt und preist als kauziger „Matre de Flamm“ die neue Pizza an. Online, am Point-of-Sale, auf Youtube, Facebook, Instagram und Events sowie in Lebensmittelgeschäften.

Weitere Informationen gibt es unter Trendpizza Bianca: Tiefkühlpizza Flammkuchen | Gustavo Gusto, bei Facebook und Instagram.

Gustavo Gusto ist erst 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel gestartet. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich bis zu 250.000 – von Hand geformte – Tiefkühlpizzen her und beschäftigt rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Produktionsstandorten Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen). Das Unternehmen wurde mehrfach für seine unternehmerischen Aktivitäten und Innovationen ausgezeichnet.

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 16 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Elf große klassische Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen mit ca. 30 cm Durchmesser und fünf etwas kleinere Pizzen der Sorte Extra Luftig mit rund 24 cm.

Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2024 wurde die Marke unter anderem dreimal „Bestseller des Jahres“, dreimal „Topmarke des Jahres“, viermal „Wachstumschampion“ und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Und der Erfolgskurs geht auch in 2025 weiter. Das zeigt eine aktuelle Studie vom Capital Magazin und Statista. Hier wurde Gustavo Gusto zum zweiten Mal in Folge in die Liste der „Innovativsten Unternehmen Deutschlands“ aufgenommen.

