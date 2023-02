Gustavo Gusto: Platz 1 für vorbildlich erfüllte Kundenwünsche

Mit 100 Punkten erneut Branchensieger im DEUTSCHLAND TEST

Geretsried, 16. Februar 2023. DEUTSCHLAND TEST zeichnet den Premium-Tiefkühlpizzahersteller Gustavo Gusto für „vorbildlich erfüllte Kundenwünsche“ aus. Das Unternehmen ist mit 100 Punkten Branchensieger im Bereich Tiefkühlkostanbieter. Dies geht aus einer aktuellen Untersuchung hervor, die im Nachrichtenmagazin Focus (Ausgabe7/23) veröffentlicht wurde.

„Wir freuen uns außerordentlich darüber, dass die Kundinnen und Kunden unsere Tiefkühlpizzen und unsere Marke so herausragend anerkennen. Und auf dem Treppchen oben zu stehen, Branchensieger zu sein, ist für mich und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein tolles Gefühl. Darauf sind wir sehr stolz“, freut sich Christoph Schramm, CEO und Gründer von Gustavo Gusto. Schramm weiter: „Man muss Kundenwünsche nicht nur einfach zur Kenntnis nehmen, sondern sie auch verstehen und umsetzen. Deshalb reden wir regelmäßig mit den Kunden und prüfen stetig, ob und wie wir unsere Angebote noch optimieren können.“

Bereits im vergangenen Jahr erreichte Gustavo Gusto ( www.gustavogusto.com) in den Studien von DEUTSCHLAND TEST „Höchste Wertschätzung von Verbrauchern“ und „Fit für morgen“ mit dem maximalen Score von 100 Punkten jeweils den ersten Platz.

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 14 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Gustavo Gusto hatte im vergangenen Jahr sein Angebot deutlich ausgeweitet und unter dem Motto „Extra luftig“ eine neue Produktreihe auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um fünf Sorten mit einem Durchmesser von rund 24,5 cm. Diese etwas kleinere Varianten ergänzen das bisherige klassische Sortiment mit den 30 cm großen Premium-Tiefkühlpizzen.

Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt.

Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet.

Zur Studie

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) erfasste im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST zwischen November 2021 und Oktober 2022 insgesamt 35 Millionen Nennungen zu rund 12.000 Unternehmen und Marken. Diese Verbraucherurteile wurden dann ausgewertet und bündelt die TOP-Anbieter aus 250 Branchen. (Quelle: Focus/DEUTSCHLAND TEST).

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto

Gustavo Gusto ist in erster Linie ein Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen.

Das Unternehmen startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen auch in den Niederlanden erhältlich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Gustavo Gusto auch Speiseeis an.

Derzeit beschäftigt Gustavo Gusto bundesweit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein weiteres Werk für die Herstellung von Tiefkühlpizzen wurde im vergangenen Jahr in Artern (Thüringen) eröffnet.

Gustavo Gusto wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.