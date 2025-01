Guido Strehlau verstärkt Vidal MMI Germany als Head of Business Development

Langen, 28.01.2025: Seit Januar verantwortet Guido Strehlau als Head of Business Development die Akquise potenzieller Kooperationspartner und Erschließung neuer Märkte. Auch die Entwicklung neuer Produkte und Services liegt in seiner Hand.

Herr Strehlau bringt mehrjährige Berufserfahrung als Key Account sowie Business Development Manager aus der Healthcare- und Pharmabranche mit. Seine Expertise reicht vom Aufbau eines interdisziplinären Netzwerks im Healthcare-Bereich über die Implementierung eines Key Account- und Sales-Managements bis hin zur Entwicklung neuer Produkte und Services. Marijo Jurasovic, Geschäftsführer Vidal MMI Germany GmbH, sagt: „Mit Guido Strehlau konnten wir einen kompetenten Kollegen gewinnen, der u. a. auch für die strategische Weiterentwicklung unserer bestehenden Geschäftsfelder und Produkte zuständig sein wird. Auch bei der Identifizierung von Trends sowie die Anbahnung von neuen Kontakten zu potenziellen Kooperationspartnern wird er eine Schlüsselrolle spielen.“

Guido Strehlau, Head of Business Development, erklärt: „Ich freue mich sehr darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner aufzunehmen und mit ihnen gemeinsam innovative Lösungen für medizinisch sowie pharmazeutisch relevante Informationen im Gesundheitswesen zu entwickeln und voranzutreiben.“

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

