Guidewire stellt End-to-End-Lösung für nutzungsbasierte Versicherungen vor

Mit Usage-Based Insurance (UBI) begegnen Schaden- und Unfallversicherer veränderten Kundenbedürfnissen; Lösung lässt sich innerhalb von zwölf Wochen implementieren

San Mateo, Kalifornien, USA, 22. Juli 2021 – Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), die führende Plattform für Schaden- und Unfallversicherer für Innovation, Interaktion und profitables Wachstum, bietet eine End-to-End-Lösung für nutzungsbasierte Versicherungen, die Guidewire Usage-Based Insurance Solution. Die UBI-Lösung wurde mit einem besonderen Fokus auf Schnelligkeit entwickelt und lässt sich innerhalb von zwölf Wochen implementieren. Sie unterstützt den gesamten Lebenszyklus einer Versicherung, einschließlich Angebot, Tarifierung und automatischer Schadenaufnahme.

Forrester Research geht davon aus, dass nutzungsbasierte Versicherungspolicen 2021 um 50 Prozent zunehmen werden*. “Mit der wachsenden Nachfrage nach nutzungsbasierten Versicherungen in der privaten Kfz-Versicherung werden Versicherer überdenken müssen, wie sie ihre Kunden dabei unterstützen, Kfz-Versicherungen auszuwählen und zu nutzen”, schreibt Jeffery Williams, Senior Analyst bei Forrester Research, in einem kürzlich erschienenen Blogpost. “COVID-19 hat ein neues Paradigma eingeläutet: Kunden legen nun noch mehr Wert auf Transparenz in der Preisstruktur. Das wird zu starkem Wachstum des Neukundengeschäfts in der gesamten Branche führen**.”

Die exklusiv in der Guidewire Cloud verfügbare UBI-Lösung von Guidewire beschleunigt die Bereitstellung mit einem vorkonfigurierten Paket an Funktionen, Services und Integrationen mit den Guidewire PartnerConnect Solution-Partnern Cambridge Mobile Telematics und TrueMotion für Telematik.

“Privatkundenversicherer möchten UBI so schnell wie möglich ihren Kunden anbieten und mit Guidewire können sie das innerhalb weniger Monate”, sagt Eugene Lee, Senior Vice President und General Manager bei Guidewire. “In die Guidewire UBI-Lösung sind unsere Erfahrungen mit diversen UBI-spezifischen Entwicklungen eingeflossen. Im Gegensatz zu anderen Angeboten, die sich lediglich auf die Produktdefinition fokussieren, wurde die Lösung so konzipiert, dass sie den gesamten Lebenszyklus vom Angebot bis zum Schadenfall unterstützt.”

Bei Kanadas größtem gemeinnützigen Automobilverband, CAA Insurance Company, fand eine der ersten UBI-Implementierungen statt. “Mit der fortschreitenden Pandemie nehmen auch die finanziellen Nöte zahlreicher Haushalte zu”, sagt Matthew Turack, President der CAA Insurance Company. “Deshalb haben wir mit Guidewire zügig ein neues Produkt, MyPace, eingeführt, um unseren Kunden, die von zu Hause aus arbeiten, zu helfen, bei den Kosten der Kfz-Versicherung zu sparen. Unsere Kunden schätzten unsere schnelle Reaktion und die Umsätze haben unsere Erwartungen weit übertroffen: Eine 300-prozentige Steigerung im Vergleich zum Vorjahr beim Verkauf neuer Kfz-Policen und 72 Prozent mehr Neukunden.” CAA nutzt die Guidewire InsuranceSuite seit 2012.

Über Guidewire UBI

Weitere Informationen zur Guidewire UBI-Lösung gibt es in diesem Blogpost und hier: http://www.guidewire.com/solutions/usage-based-insurance

In der Celent-Fallstudie ” “Building a First-to-Market Pay as you Drive Offering”” erfahren Sie mehr über das UBI-Angebot bei CAA und weitere Informationen über die Initiative gibt es in einem Interview des InsurTalk Podcasts mit Laura Drabik, Chief Evangelist, Guidewire, und Matthew Turack, President, CAA Insurance Company.

* Forrester Research, Inc., Predictions 2021: Insurers Find Opportunity Amid Chaos, Jeffery Williams, October 30, 2020

** Forrester blogs, Predictions 2021: Insurers Find Opportunity Amid Chaos, Jeffery Williams, October 30, 2020

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen.Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Mehr als 400 Versicherer – von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt – nutzen die Software-Lösungen von Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1.000 erfolgreichen Projekten – unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de Folgen Sie uns auch auf Twitter: @Guidewire_PandC.

