Guidewire geht Partnerschaft mit Swiss Re ein, um operative Reibungsverluste zwischen Versicherungsparteien zu reduzieren

Nashville, Tennessee, USA, 16. November 2023 – Guidewire (NYSE: GWRE) geht eine Partnerschaft mit Swiss Re Reinsurance Solutions ein, welche zum Ziel hat, durch Technologie eine engere Verzahnung der Versicherungsindustrie zu ermöglichen. Da beide Unternehmen sich der Innovation verschrieben haben, wird die Zusammenarbeit dazu beitragen, das Wachstum der Versicherungsbranche allgemein zu fördern, indem operative Reibung an Schnittpunkten zwischen Risiken, Versicherten, Versicherern, Rückversicherern und Vermittlern reduziert wird.

Die Partnerschaft wird Kunden von Guidewire und Swiss Re eine Reihe von Cloud-basierten Produkten, Integrationen und Datenübertragungsmöglichkeiten bieten. Den Anfang macht die Implementierung der unternehmenseigenen Datenmodelle und Lösungen von Swiss Re Reinsurance Solutions in die Cloud-Plattform von Guidewire. Die Integrationen werden über Guidewires Analytics-Manager-Plattform abgewickelt und ermöglichen somit die Einbettung relevanter Insights in die Kernprozesse der Versicherungsbranche.

Da Versicherer in einer immer komplexer werdenden Welt Risiken bewerten und selektieren müssen, setzen sie in zunehmender Frequenz fortschrittliche Analysemethoden in den Arbeitsabläufen der Schadenbearbeitung und des Underwritings ein. Die Einführung von generativer KI in der Branche wird diesen Trend nur weiter beschleunigen. Eine nahtlose Interoperabilität der Systeme zwischen Erst- und Rückversicherern ist notwendig, um Daten auszutauschen, Erkenntnisse weiterzugeben und den Risikotransfer zu erleichtern. Die Zusammenarbeit von Guidewire und Swiss Re wird Reibungsverluste zwischen Geschäftspartnern im Versicherungslebenszyklus wie Erst- und Rückversicherern reduzieren, indem der Zugriff auf Daten sowie der Einsatz von prädiktiven Analysemodellen vereinfacht wird.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Guidewire und haben großen Respekt vor Guidewires globaler Expertise bei der Entwicklung von Technologien und Analysemodellen, die das heutige Sach- und Unfallversicherungsgeschäft untermauern. Durch die Kombination unserer Daten, Modelle und Tools mit der Guidewire-Plattform können wir gemeinsam dazu beitragen, der Versicherungsbranche einen effizienteren Risikotransfer zu ermöglichen und die Kundenbetreuung zu optimieren“, sagte Russell Higginbotham, Chief Executive Officer der Swiss Re Reinsurance Solutions.

„Versicherer erkennen den Stellenwert von Daten und Analytics in ihren Unternehmen mehr denn je an“, sagt Mike Rosenbaum, Chief Executive Officer von Guidewire Software. „Deshalb freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Swiss Re, einem führenden Rückversicherer und Experten für Risikotransfer. Die Verknüpfung unserer Plattformen mit dem Fachwissen von Swiss Re wird Versicherern helfen, Systeme zu entwickeln, die Risikotransferprozesse optimieren und Versicherungslücken schließen.“

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen. Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Etwa 540 Versicherer in 40 Ländern – von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt – nutzen die Software-Lösungen von Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1.600 erfolgreichen Projekten – unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de Folgen Sie uns auch auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

Über Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig.

www.swissre.com/reinsurance/reinsurance-solutions

