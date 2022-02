Günstige Teenyhäuser nach Mass

Unglaublich günstige tiny Häuser

André Fuchs ist ein PR-/Marketing-Spezialist, der mit der internationalen Fotografenagentur Albers + Fuchs und den damaligen Fotografen Greg Gorman, Michel Comte usw. Erfolge feierte. Seither hat er mehrere erfolgreiche social-marketing Kampagnen durchgeführt.

Er engagiert sich unermüdlich für soziale Projekte und war unter anderem Initiator der preisgekrönten „Free Tibet“ Kreuz-Kampagne, bei der er mehrere Jahre für den Dalai Lama gearbeitet hat. Unter anderem konnte er dafür weltbekannte Stars wie Richard Geere, Uma Thurman, Michael Schuhmacher, Naomi Campbell, Martin Scorsese, Bernardo Bertolucci und Oliver Stone gewinnen. Er hat auch die internationale Brustkrebskampagne, mit der Bundesrätin Doris Leuthard, Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko etc. umgesetzt.

Nun führt er ein Projekt, für das er 3 Jahre lang recherchiert und Bewilligungen eingeholt hat. Das Projekt ermöglicht dem europäischen Durchschnittsverdiener zu günstigen Konditionen ein Luxusleben in www.weisserelch.ch . Die Tiny Heuser die im entstehen, sind bereits ab 60’000.– Euro zu haben. Auch in diesem Projekt wird soziale Verantwortung im Sinne der Nachhaltigkeit gross geschrieben.

Mehr über André Fuchs finden Sie auf www.andrefuchs.ch

Alles aus einer Hand

Bei einem Fertighaus haben Sie ab der ersten Beratung nur eine Firma als Ansprechpartner, die Ihren Traum vom Haus koordiniert. Von der Planung, bis über die Schlüsselabgabe hinaus stehen wir Ihnen unkompliziert mit unserem Wissen und unserer Erfahrung zur Seite. Wir helfen Ihnen bei Bedarf auch in Sachen Baubewilligung und Grundstücksuche.

Keine teure & lange Bauphase bei Ihnen vor Ort.

Die gesamte Produktion ides Fertighauses erfolgt witterungsunabhängig im Werk. In Sachen Innausbau beraten und helfen wir Ihnen mit unseren lokalen Partnern. Wir kommen am Morgen auf die Baustelle und übergeben Ihnen den Schlüssel am Abend.

Kostengünstige Bauweise & Planungssicherheit

Durch die Fabrikation ab Werk, zeitsparenden Abläufen und bestehenden Modulen, ist im Vergleich zu gängigen Bauweisen eine hohe Preisersparnis zu erzielen. Unvorhergesehene Preisaufschläge, zum Beispiel durch schlechtes Wetter oder nicht planbare Kosten, gibt es nicht.

Flexibler & individueller Wohnraum

Ihr Leben, Anspruch oder Bedarf verändert sich? Kein Problem. Unsere Fertighäuser machen jeden Umzug mit und können nach Bedarf jederzeit angepasst und auch erweitert werden. Die modulare Bauweise macht dies ohne grossen Aufwand möglich. Zudem wird jedes Modulhaus nach Ihren Wünschen individuell ausgestattet und gestaltet.

Hohe Energiebilanz

Eine hoch wärmegedämmte und luftdichte Gebäudehülle sind die Voraussetzungen für ein Energiesparhaus. Fertighäuser werden nach strengen europäischen Richtlinien gebaut. Durch modernste Technik und ausgeklügeltem Energiekonzept erreichen sie die höchsten Energiesparverordnungen. Auch eine komplett nachhaltige und Ökologische Bauweise aus auserwählten Materialien ist möglich.

Wir produzieren Teeniehäuser und verkaufen sie in der Schweiz Deutschland und Österreich

Kontakt

weisserelch

andre fuchs

horlqngensrasse 262

4247 grindel

0041792242406

andre-fuchs@gmx.ch

http://www.weisserelch.ch

