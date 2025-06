Günstige Software-Pakete bei der SoftwareHexe

SoftwareHexe bietet erweiterte Software-Bundles: Windows 11 Pro & Kaspersky Plus im Fokus

SoftwareHexe ist ein Onlineshop der Handelshexe GmbH, der sich auf den Vertrieb von Aktivierungsschlüsseln für Software aller Art spezialisiert hat. Das Sortiment umfasst Betriebssysteme, Office-Software, Sicherheitslösungen und Tools für Backup, Systemoptimierung und mehr. Seit 10 Jahren ist SoftwareHexe Trusted Shops zertifiziert und überzeugt mit günstigen Preisen, schneller digitaler Lieferung und ausgezeichnetem Kundenservice. Der Shop ist daher berechtigt, das begehrte Gütesiegel „Excellent Shop Award – 10 Jahre zertifiziert“ zu tragen. Zitat von der Trusted-Shops-Seite: „Für die Besten der Besten“

Der Onlineshop SoftwareHexe hat auch Software-Bundles im Angebot, beispielsweise mit dem populären Betriebssystem Windows 11 Pro und der effektiven Antivirus-Software Kaspersky Plus.

Die Handelshexe GmbH präsentiert unter ihrer Marke SoftwareHexe ab sofort eine aktualisierte Auswahl an Software-Paketen, die gezielt auf unterschiedliche Anwendergruppen zugeschnitten sind. Im Rahmen der neuen Bundle-Kategorie erleichtert der Onlineshop den Erwerb mehrerer Top-Softwarelösungen in einer einzigen, attraktiven Einkaufseinheit. Besonders hervorzuheben ist das Bundle „Windows 11 Pro und Kaspersky Plus“, das Betriebssystem und Sicherheitssoftware kombiniert und so eine perfekte Basis für Produktivität und Schutz schafft.

Windows 11 Pro & Kaspersky Plus: Die Symbiose aus Produktivität und Sicherheit

Das Paket Windows 11 Pro und Kaspersky Plus vereint Microsofts aktuelles Business-Betriebssystem mit dem Premium-Antivirus von Kaspersky. Windows 11 Pro beeindruckt mit modernem Design, optimierten Multi-Tasking-Funktionen wie Snap Layouts und virtuellen Desktops, hardwarebasierten Sicherheitsstandards (TPM 2.0, Secure Boot) sowie nativer Teams-Integration. Ergänzt wird dies durch Kaspersky Plus, das neben Echtzeit-Virenschutz, Firewall und VPN auch Datenschutzfunktionen (Webcam-Schutz, Tracking-Blocker) und Leistungsoptimierungstools bietet. Kunden, die dieses Bundle erwerben, profitieren von einem leistungsstarken Rundum-Paket: Sie erhalten einen rechtssicheren Aktivierungsschlüssel für Windows 11 Pro und einen weiteren Schlüssel für Kaspersky Plus – beide per E-Mail innerhalb kurzer Zeit nach Kauf.

Vorteile der Bundle-Strategie bei SoftwareHexe

1. Preisvorteil: Im Vergleich zum Einzelkauf der Aktivierungsschlüssel sparen Kunden bis zu 24,5 %.

2. Zeitnaher Download: Kurze Zeit nach dem Zahlungseingang versendet SoftwareHexe die Aktivierungsschlüssel per E-Mail; direkte Links zu den Installationsdateien sorgen für eine schnelle Inbetriebnahme.

3. Kundenservice: Individuelle Beratung bei der Auswahl und Hilfe bei Installation und Aktivierung gehören zum kostenlosen Service.

Windows 11 Pro und Kaspersky Plus im Detail

Dieses Top-Bundle richtet sich an professionelle Anwender, die höchste Ansprüche an Performance und Sicherheit stellen. Windows 11 Pro ermöglicht:

– Produktive Multi-Tasking-Features wie Snap Layouts, Snap Groups und virtuelle Desktops.

– Business-Tools inklusive BitLocker-Verschlüsselung und Remote Desktop.

– Erweiterte Sicherheitsfunktionen dank TPM-Unterstützung und Windows Hello.

Kaspersky Plus ergänzt dies durch:

– Echtzeit-Schutz vor Viren, Ransomware und Exploits.

– Integriertes VPN für sicheres Surfen und Datenschutz.

– Webcam- und Tracking-Schutz, um Ihre Privatsphäre umfassend zu wahren.

– Leistungsoptimierer, die Systemressourcen schonen.

Käufer erhalten zwei Schlüssel: einen zur Freischaltung von Windows 11 Pro und einen zweiten für das Jahresabo von Kaspersky Plus. Die Kombination stellt sicher, dass Rechner leistungsstark funktionieren können und auch gegen die meisten digitalen Bedrohungen gewappnet sind.

Bundling hat sich bei SoftwareHexe als Erfolgsrezept erwiesen: Kunden schätzen die maßgeschneiderten Komplettpakete, die speziell abgestimmt sind auf ihre Anforderungen. Ob Studenten, Heimwerker mit PC-Projekten, Selbstständige oder Unternehmen – das passende Bundle bietet immer ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kundenfeedback stärkt Vertrauen:

Über 6 500 Bewertungen auf Trusted Shops und eine Durchschnittsnote von 4,8 Sternen (275 Bewertungen in den letzten 12 Monaten) belegen die Zufriedenheit der SoftwareHexe-Kunden. Positive Rückmeldungen heben insbesondere die schnelle Lieferung der Aktivierungsschlüssel, die rechtssichere Beschaffung und die kompetente Beratung hervor.

Die Handelshexe GmbH plant, das Themenspektrum weiter auszubauen. Mögliche eventuell noch kommende Bundle-Pakete umfassen z.B. spezialisierte Grafik- und CAD-Software (Ashampoo 3D CAD & Pinnacle Studio) und weitere Sicherheits-Combo-Angebote oder auch im Bereich Sicherheit und Backup Software-Pakete, wie „AOMEI Backupper Professional und Kaspersky Internet Security“, was sich an Anwender, die Wert auf Datensicherung und Rundumschutz legen wenden würde. Komplettlösungen für Unternehmen, die beispielsweise „Windows Server 2019 Standard & Office LTSC 2021“ umfassen und ideal für Firmen, die Serverinfrastruktur und langfristig wartungsfreie Office-Versionen benötigen wären, sind ebenfalls denkbar.

Ziel ist es, den Kunden stets aktuelle Lösungen zu bieten, die sie in allen IT-Belangen unterstützen. Selbstverständlich können die verschiedenen erwähnten Software-Produkte bereits jetzt einzeln erworben werden, sodass Kunden nicht erst auf die Bundles warten müssen.

Die Handelshexe GmbH betreibt die renommierten Online-Shops SoftwareHexe und HardwareHexe. Der Online-Shop SoftwareHexe hat sich auf den Verkauf preisgünstiger Software-Aktivierungsschlüssel spezialisiert. Zum umfangreichen Produktportfolio zählen unter anderem Betriebssysteme (wie Windows 10 und Windows 11), Antivirus-Programme, Backup-Lösungen sowie Office-Software. Dank strenger Qualitätskontrollen, langjähriger Partnerschaften mit Händlern und einer Null-Toleranz-Politik gegenüber unzuverlässigen Lieferanten konnte sich SoftwareHexe einen Ruf als seriöser Anbieter legaler Software-Aktivierungsschlüssel erarbeiten und nachhaltig stärken.

Besonderen Wert legt das Unternehmen auf eine umfassende Kundenbetreuung. Diese umfasst beispielsweise die kompetente Beantwortung von Fragen zur angebotenen Software und Hardware, zur Bestellabwicklung sowie zu Lieferzeiten. Zum Sortiment von SoftwareHexe gehören vor allem Softwareprodukte von namhaften Herstellern wie etwa Microsoft, Kaspersky und AOMEI.

Der Hardware-Shop HardwareHexe bietet eine breite Auswahl an Hardware, darunter Smartphones, Tablets, Notebooks, Desktop-Computer, Drucker und Aufrüst-Kits. Notebooks und PCs sind darüber hinaus auch als hochwertige, generalüberholte Geräte (refurbished Hardware) erhältlich, was preisbewussten Kunden eine attraktive Alternative bietet.

Firmenkontakt

Handelshexe GmbH

Tanja Reuter

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 2821 7203 200



https://www.softwarehexe.de

Pressekontakt

TJ Web GmbH

Stephan Duda

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

02821 7203 200



https://www.tjweb.eu

Bildquelle: KI generiert