GTT erweitert sein SD-WAN-Portfolio um Fortinet Secure SD-WAN

Frankfurt am Main, 16. Januar 2020 – GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), der weltweit führende Anbieter von Cloud-basierten Netzwerken für multinationale Unternehmen, gibt bekannt, dass er sein SD-WAN-Leistungsportfolio um die Technologieoption Fortinet Secure SD-WAN erweitert hat. GTT stellt Fortinet Secure SD-WAN als Managed Service zur Verfügung und unterstützt somit jede Last-Mile-Zugangslösung, um die spezifischen Anforderungen der Kunden an Sicherheit, Anwendungsleistung und Kosteneffizienz zu gewährleisten.

Das SD-WAN-Leistungsportfolio von GTT, welches die Fortinet-Technologie nutzt, umfasst dabei eine integrierte Firewall der nächsten Generation in Kombination mit einem SD-WAN-Edge-Gerät und -Router, die einen attraktiven ROI (Return on Investment) mit aktuellen Sicherheitsfunktionen bieten. Das SD-WAN-Serviceangebot mit Fortinet eignet sich besonders für Unternehmen mit vielen Außenstellen und Filialnetzanwendungen in Branchen wie Einzelhandel, Schnellrestaurants, Gastgewerbe und Finanzdienstleistungen.

“Kunden verlassen sich auf GTT, um ihre Standorte weltweit und mit jeder Anwendung in der Cloud sicher zu vernetzen”, so Rick Calder, Präsident und CEO von GTT. “Unser breites Portfolio an SD-WAN-Serviceoptionen, zu dem jetzt auch Fortinet gehört, stellt sicher, dass Kunden ihre Anwendungen mit überlegener Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit ausführen können, um ihre Geschäftsziele zu unterstützen.”

“Fortinet Secure SD-WAN ermöglicht GTT den Aufbau einer intelligenten Konnektivitätsplattform, die den Kunden durch Sicherheits-, Analyse- und Cloud-Beschleunigungsdienste einen zusätzlichen Mehrwert bietet”, erklärt John Maddison, Fortinet SVP of Products und CMO. “Die Kombination von GTTs globalem Tier 1 IP-Netzwerk und Fortinet Secure SD-WAN ermöglicht hochleistungsfähige und differenzierte Services für GTT-Kunden weltweit. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit GTT, um unsere sichere SD-WAN-Lösung in Carrier-Grade-Qualität für globale Unternehmensorganisationen bereitzustellen.”

“Durch die Hinzufügung von Fortinet als weitere Anbieterplattform hat GTT seinen SD-WAN-Service erweitert, um Unternehmen eine noch größere Netzwerkagilität und integrierte Sicherheitsfunktionen zu bieten”, kommentiert Mike Sapien, Vice President & Chief Analyst US für Enterprise Services bei Ovum. “Die Integration der SD-WAN-Technologie in das Tier-1-IP-Netzwerk von GTT bietet Leistungs- und Effizienzvorteile bei der Nutzung des Kernnetzes für den für die Cloud bestimmten Datenverkehr”, so Mike Sapien.

Laut der jährlichen IKT-Umfrage von Ovum im Jahr 2019 wurde die Sicherheit unter den IKT-Entscheidern als einer der drei wichtigsten strategischen Geschäftsprofis eingestuft.

(Ergebnis des Ovum ICT Enterprise Insights 2019/20, Oktober 2019, mit Interviews mit 4.808 ICT-Entscheidungsträgern aus 15 vertikalen Branchen.)

Über GTT

GTT definiert globale Kommunikation neu für eine Cloud-basierte Zukunft. Unser Ziel ist es, Menschen über Unternehmen hinweg, weltweit miteinander und mit jeder Anwendung in der Cloud zu verbinden.

Unsere Kunden profitieren von einem hervorragenden Service, der auf unseren Grundwerten Simplicity, Speed & Agility basiert. Als Fortune-Future-50-Unternehmen besitzt und betreibt GTT ein

globales Tier-1-Internet-Netzwerk auf sechs Kontinenten mit mehr als 550 PoPs (Points of Presence) und arbeitet zusätzlich mit über 3.500 regionalen Partnern zusammen.

GTTs Dienstleistungen werden von global agierenden Unternehmen, Banken, Regierungen, Behörden und den größten Telekommunikationsanbietern weltweit genutzt. In über 100 Ländern unterstützen

wir unsere Kunden mit eigener Infrastruktur, ganzheitlichem WAN, SD-WAN- und Cloud-Lösungen sowie weiteren Managed Services.

Diese GTT-Pressemitteilung ist eine Übersetzung der englischen Originalversion. Während die Absicht darin besteht, die Übereinstimmung der Bedeutung zwischen der englischen und der deutschen Version zu gewährleisten, hat in jedem Fall von Unklarheit die englische Version Vorrang.

Kontakt

Westend Medien GmbH

Michael Siemer

Wagnerstr. 26

40212 Düsseldorf

+491785554488

michael.siemer@westendmedien.de

http://www.westendmedien.de