GSA: Kürzeder gibt Speakern den entscheidenden Kick

Mit seinem Kick-off für den größten Rednerverband in Österreich gibt, der als DER Rednermacher bekannte Heinrich Kürzeder, den Startschuss für 2022.

Mit seinem Kick-off für den größten Rednerverband in Österreich gibt, der für seine Rednerausbildungen, bekannte Heinrich Kürzeder den Startschuss für das neue Jahr in der Branche. Wer das als Keynote Speaker nutzen und im neuen Jahr durchstarten will, der kann dank der Tipps des erfolgreichen Rednermachers gleich im Januar dafür die richtigen Weichen stellen. Denn für das erste Event in 2022 hat die German Speakers Association (GSA) Chapter Österreich Kürzeder ausgewählt, um seine Erfolgsgeheimnisse aus über 20 Jahren Berufserfahrung im Rednermarkt zu verraten. Die fasst er am 11. Januar für den virtuellen Kick-off zu fünf greifbaren Tipps zusammen, die den Grundstein zu jeder erfolgreichen Rednerkarriere bilden. Was dazu gehört, kann niemand besser beurteilen als Heinrich Kürzeder selbst. Als Gründer der 5 Sterne Redner hat er die Referentenagentur zu einer der größten im deutschsprachigen Raum aufgebaut, ihr mit weiteren Standorten in New York und Dubai zu einem weltweiten Renommee verholfen.

Für Top Speaker wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky, Leadership Expertin Stefanie Voss oder Extremläufer Norman Bücher wirkte er als Wegbereiter. Bekannt ist er in der Branche daher als DER Rednermacher, dessen exklusiver Betreuung zahlreiche Redner ihren Durchbruch und kontinuierlich steigende Umsätze zu verdanken haben. Besonders hilfreich sind seine Erfahrungen daher für Neulinge in der Branche, aber auch für erfahrene Redner, die mehr aus ihren Auftritten herausholen wollen. Kürzeders Kick-Off für die GSA gibt dafür den entscheidenden Kick. Er zeigt klar auf, was Redner tun müssen, um 2022 Erfolg zu haben.

Der richtige Zeitpunkt dafür ist jetzt: „Mir ist bewusst, dass hinter vielen Redner herausfordernde Zeiten liegen und auch die nächsten Monate noch ungewiss sind“, sagt der Rednermacher. Dennoch empfiehlt er gerade die nächsten Wochen zu nutzen, in denen die Veranstaltungsplanung aufgrund von Corona noch in der Schwebe ist. „Hier sollte das Fundament für den eigenen Erfolg gelegt werden: Ein unverwechselbares Redner-Profil.“ Um das zu schärfen und darauf aufbauende Strategien zu entwickeln, bindet Heinrich Kürzeder alle Teilnehmer des Online-Events interaktiv mit ein.

Die Tipps des Rednermachers geben den Anstoß, zielgerichtet an der eigenen Bekanntheit zu arbeiten und kontinuierlich höhere Gagen zu erreichen – und das alles in fünf einfachen Schritten, angefangen von der richtigen Positionierung auf dem Markt über zielgerichtetes Marketing bis hin zu strategischer Kommunikation in Honorarverhandlungen.

Der Jahres Kick-Off der GSA Chapter Österreich am Dienstag, 11. Januar ab 18:30 Uhr findet als virtuelles Zoom-Meeting statt. Der Zugangslink zur Veranstaltung ist zu finden unter Jahres Kick-off der GSA mit dem Rednermacher Heinrich Kürzeder

Heinrich Kürzeder ist DER Rednermacher. Seit über 30 Jahren im Vertrieb, hat er Verkaufen von der Pike auf gelernt, teils in leitender Funktion und als Vertriebsmitarbeiter mit dem Schwerpunkt Neukundenakquisition. Er ist seit über 20 Jahren in der Rednerbranche erfolgreich.

Im Jahr 2010 gründete er die 5 Sterne Redner, eine der erfolgreichsten Redneragenturen im deutschsprachigen Raum mit internationaler Ausrichtung. Heinrich Kürzeder war über 10 Jahre lang im Vertrieb der 5 Sterne Redner tätig und hat somit umfassende Kenntnis der Märkte und der von Kunden geforderten Themen.

In seiner Arbeit als „Der Rednermacher“ verbindet er seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und auf dem Rednermarkt mit dem Können und den Schwerpunkten seiner Kunden und hilft Keynote-Speaker höhere Honorare zu erzielen und mehr Umsatz zu generieren.

