GS YUASA verleiht Auszeichnung

GS YUASA zeichnet Beltrona als langjährigen Distributor für Industriebatterien aus

Krefeld/Kaiserslautern, 6. August 2025 – GS YUASA, einer der weltweit führenden Hersteller von Industrie- und Fahrzeugbatterien, hat das deutsche Unternehmen Beltrona GmbH & Co. KG, offizieller Distributor für Industriebatterien, für die äußerst erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit ausgezeichnet.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen besteht bereits seit 1988 und konzentriert sich auf den deutschen Industriemarkt. Beltrona vertreibt das breite Portfolio an GS YUASA Industriebatterien – mit besonders hoher Nachfrage vor allem die Blei-Säure-Batterien (VRLA) der NP-Reihe.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und das entgegengebrachte Vertrauen seitens GS YUASA. Vor allem schätzen wir die professionelle und reibungslose Zusammenarbeit sehr“, sagt Tomi Dezman, Abteilungsleiter Vertrieb bei Beltrona. „Als offizieller Distributor der GS YUASA-Batterien bieten wir unseren Kunden Zugang zu hochwertigen Industriebatterien – kombiniert mit kompetenter Beratung und umfassendem Service.“

„Energie ist unser Antrieb – und GS YUASA seit über 30 Jahren ein zentraler Bestandteil dieser Mission. Als einer der führenden Großhändler für mobile und stationäre Stromversorgung in Deutschland setzen wir auf starke, verlässliche Partnerschaften“, betont Christian Berger, Geschäftsführer von Beltrona zusätzlich. „GS YUASA steht branchenweit für Qualität und Innovationskraft – Werte, die perfekt zu unserem Selbstverständnis passen: Immer aufgeladen von der Idee, mit intelligenter Energie mehr zu bewegen.“

Auch seitens GS YUASA zeigt man sich erfreut über die erfolgreiche Kooperation: „Beltrona ist für GS YUASA ein zuverlässiger und geschätzter Partner im deutschen Markt. Die langjährige Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen, hoher technischer Kompetenz und dem gemeinsamen Anspruch, Kunden zuverlässige Lösungen zu bieten“, so Erik Rothe, Group Sales Manager bei der GS YUASA Battery Germany GmbH. „Wir freuen uns, auch in Zukunft gemeinsam mit Beltrona einen Beitrag zur sicheren Stromversorgung in unterschiedlichsten Anwendungen zu leisten.“

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

