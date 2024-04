GS Yuasa und BikerBetten gemeinsam auf großer Fahrt

Motorradreisende profitieren von zusätzlichen Serviceleistungen

Krefeld, 10. April 2024 – Motorradreisende dürfen gespannt sein: Ab sofort kooperieren mit GS YUASA, weltweit führender Batteriehersteller und OE-Ausrüster nahezu aller Motorradmarken und BikerBetten, Internetportal und Verlag für Motorradreisen, zwei Unternehmen, die wissen, worauf es rund um die Bikes ankommt. Ziel ist es Fahrern auf ihren Touren durch ganz Deutschland ein Plus an Service und Sicherheit zu bieten. Highlight der Zusammenarbeit sind die exklusiven „YUASA-Power-Touren“, die mittels QR-Codes abgerufen werden können und jeweils die besten und stärksten Touren einer Region sind.

Für die Zusammenarbeit fokussieren sich die beiden Motorrad-Experten zunächst auf Deutschland, Österreich und die Schweiz und zunächst drei exklusive Partnerhotels. In diesen erhalten die Motorrad-Urlauber künftig Zugriff auf das Starterbatterietest- und Analysegerät GYT050 – einem Batterietester, den jeder Fahrer schnell und einfach bedienen kann. Das GYT050 liefert eine genaue Anzeige des allgemeinen Batteriezustandes: Es zeigt die Batteriespannung und aktuelle Kaltstartfähigkeit jeweils mit der Bewertung „gut“, „aufladen“ oder „ersetzen“ an und ist für Motorradbatterien bis zu 900 A ausgelegt. Das Testgerät wird zudem im BikerBetten-Onlineshop verfügbar sein.

„Mit der Logopräsenz der Marke GS YUASA im Tourenplaner Hotels 2024, einer eigenen Landing Page für unsere „YUASA-Power-Touren“, und diversen gemeinsamen Aktionen sowie Gewinnspielen auf den Social-Media-Kanälen positionieren wir uns ganzjährig exakt im Fokus unserer Zielgruppe,“ ist sich Dirk Neumann, Sales Assistant Motorcycle & Automotive GS YUASA Battery Germany, sicher.

„Wir freuen uns sehr, GS YUASA als Partner in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen“, so Peter und Jan-Uwe Schmitz, Geschäftsführer der TVV Touristik-Verlag GmbH, die für das Portal BikerBetten verantwortlich zeichnet. „Nahezu jeder Motorradbegeisterte kennt die Marke GS YUASA, die für Leistung und Fahrspaß, aber auch Qualität und Verlässlichkeit steht – Eigenschaften, die gerade, aber nicht nur, auf kurvenreichen Touren mit vielen Höhenmetern essenziell sind. Für unsere Motorrad-Urlauber bedeutet diese Zusammenarbeit einen echten Mehrwert in punkto Sicherheit während ihrer Reise.“

Mit diesen Hotels als YUASA Stützpunkt startet GS YUASA in die aktuelle Saison:

-Das Hotel Sassor, malerisch gelegen in Dodenau, nahe des Nationalparks Kellerwald, zwischen den Regionen Ederbergland, Sauerland und Wittgensteiner Land, lockt mit schönen Kurven, toller Landschaft und guten Straßen.

-Das privat geführte Best Western Plus Konrad Zuse 4*-Hotel ist der optimale Ausgangspunkt für Motorradtouren – egal ob nach Westen zur Vulkanregion Vogelsberg, nach Osten in die Rhön, oder in den südlich gelegenen Spessart.

-Das Balderschwanger Tal ist das Zuhause des Alpengasthofs Schwabenhof. Es liegt auf 1.044 Metern und ist perfekter Startpunkt für ausgiebige Biketouren durch das Allgäu, um den Bodensee und bis nach Österreich.

Die Hotelbetreiber kümmern sich mit Leidenschaft um die Biker und ihre Maschinen. Ob ein extra Waschplatz für Motorräder oder ein Trockenraum für nasse Motorradbekleidung, Garagen und (überdachte) Parkplätze für sichere Pausen von den Touren, Tipps und Verpflegung für Ausflüge – Motorradreisende können hier sicher und entspannt urlauben.

Wichtiges Extra: In den Schrauberecken finden die Biker alles, was sie für kleinere Reparaturen und Checks am Motorrad benötigen – auch das Starterbatterietest- und Analysegerät GYT050 von GS YUASA.

Übrigens: Der BikerBetten Tourenplaner Hotels 2024 ist bei einer Vielzahl an Partnern, Händler, wie z.B. POLO, aber auch über ADAC Fahrsicherheitszentren und auf Messen kostenlos erhältlich: https://www.bikerbetten.de/haendler

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

