GS YUASA stellt professionelles Testgerät für Batterien vor

Für Autos, Nutzfahrzeuge, Wohnmobile, Motorräder und mehr

Krefeld, Oktober 2020 – GS YUASA hat das neue Testgerät GYT250 für Batterien und elektrische Systeme entwickelt, um Garantietests und allgemeine Batterietests zu vereinfachen und deren Genauigkeit zu verbessern. Es eignet sich für die professionelle Anwendung an Autos, Nutzfahrzeugen, Wohnmobilen und Motorrädern, Booten sowie landwirtschaftlich genutzten Maschinen.

Garantieansprüche für Fahrzeugbatterien stellen eine komplexe Aufgabe dar. Deshalb definiert das GYT250 Testgerät exakt, ob eine GS YUASA-Batterie im Rahmen der Garantie ersetzt werden sollte. Es ist das einzige Testgerät mit einem maßgeschneiderten Testalgorithmus für alle YUASA- und GS-Batterien sowie die kostengünstigste Lösung auf dem Markt.

Die Health-Check-Funktion zeigt Zustand, Spannung und CCA-Leistung der Batterien an, die in einem Fahrzeug verbaut sind. Zudem eignet sich die Lager-Check-Funktion ideal für die Lagerverwaltung und das Testen neuer eingelagerter Batterien vor dem Einbau in ein Fahrzeug.

Eigenschaften von GYT250:

– Präzise Garantie-, Lagerbestands- und Fahrzeugbatterie-Tests

– Zum Testen herkömmlicher 12-V-Fahrzeugbatterien der neuen Generation bis 2000A (EN)

– Extra Tests für Auto-, Nutzfahrzeug- und Motorrad-Batterietypen

– Spezieller Leitfähigkeitstest für Freizeit-Batterien

– Tests für Standard- und intelligente Lichtmaschinen, Anlasser- und Erdungsprüfungen (12V und 24V)

– Vollfarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Jede Batterie aus der YBX-Automotive-Serie ist äußerst leistungsstark, qualitativ hochwertig und zuverlässig.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Automotive (Automobil-Starterbatterien) zudem Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Raphael Eckert

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00

info@gs-yuasa.de

http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.