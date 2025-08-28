GS Yuasa stellt neuen Batteriekonfigurator vor

Der Yu-Fit+ ersetzt den bewährten Yu-Fit nach zehn erfolgreichen Jahren

Krefeld, 20. August 2025 – GS Yuasa, der weltweit führende Batteriehersteller, stellt den Yu-Fit+ Batteriekonfigurator vor: Mit dem Yu Fit+ bringt GS Yuasa ein innovatives Tool auf den Markt, das eine wertvolle Ergänzung für Werkstätten und Techniker darstellt, indem es dabei hilft, Batterien in die neuesten Fahrzeugmodelle einzubauen und diese erfolgreich zu validieren. Besonders bei Fahrzeugen, die mit Sicherheitssystemen wie Schutz Fahrzeug Diagnose (SFD) und Vehicle Secure Access (VSA) ausgestattet sind, sorgt der Yu-Fit+ für eine reibungslose und sichere Integration.

Der Yu-Fit+ ist die Weiterentwicklung des mittlerweile eingestellten Yu-Fit, der sich mehr als zehn Jahre lang in Werkstätten und bei mobilen Technikern bewährt hat. Mit neuen Sicherheitsprotokollen und zunehmender technischer Komplexität in modernen Fahrzeugen ist die Batterievalidierung wichtiger denn je. Yu-Fit+ stellt sicher, dass GS Yuasa-Kunden weiterhin und ohne Unterbrechung professionelle Batteriemontageservices anbieten können, um die Fahrzeugleistung und die Lebensdauer der Batterie zu maximieren.

Mit zunehmender Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologie verwenden immer mehr Hersteller sichere Systeme zum Schutz ihrer elektrischen Komponenten. Yu-Fit+ ermöglicht es den Nutzern, Batterien in Fahrzeugen zu konfigurieren und zu validieren, die einen autorisierten Zugang über die Sicherheitsprotokolle SFD und VSA erfordern. Dadurch wird sichergestellt, dass der Batteriewechsel korrekt durchgeführt wird, ohne Systemfehler zu verursachen.

Ausgestattet mit einem verbesserten internen Prozessor und erweiterter Speicherkapazität, bietet der Yu-Fit+ eine schnellere Leistung und eine breitere Fahrzeugkompatibilität als je zuvor. Es ermöglicht Technikern:

-Schnelle Validierung neuer Batterien in weniger als 60 Sekunden.

-Zugriff auf Fahrzeuge mit aktueller Sicherheitstechnologie, einschließlich der Volkswagen-Gruppe.

-Direkt über den OBD-Anschluss des Fahrzeugs zu arbeiten, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist.

-Regelmäßige Updates über die PC Suite von GS Yuasa, um die Kompatibilität mit sich weiterentwickelnden Fahrzeugsystemen zu gewährleisten.

Die meisten modernen Fahrzeuge verfügen über Batteriemanagementsysteme (BMS), die die Batterieleistung regulieren. Wenn eine neue Batterie nicht korrekt validiert wird, kann das Fahrzeug Warnmeldungen anzeigen, die Start-Stopp-Funktion deaktivieren oder einen vorzeitigen Batterieausfall verursachen. Der Yu-Fit+ beseitigt diese Probleme und gewährleistet einen reibungslosen und professionellen Batteriewechsel.

James Douglas, European Group Marketing Manager bei GS Yuasa Battery Europe Ltd, ist überzeugt vom Yu Fit+: „Bei GS Yuasa setzen wir weiterhin Maßstäbe in der Batterietechnologie und in der Weiterentwicklung moderner Fahrzeuglösungen.

Unser Anspruch ist es, Werkstätten und Technikern jederzeit Zugang zu den neuesten Werkzeugen und Geräten zu bieten – damit sie effizienter arbeiten, Kosten reduzieren und ihr Batteriegeschäft nachhaltig ausbauen können. Das Yu-Fit+ ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Engagements, unseren Kunden nicht nur innovative Tools, sondern auch einen leistungsstarken Online-Batteriefinder und das breiteste Batteriesortiment am Markt bereitzustellen.

Werkstätten und Techniker, die bereits mit dem Yu-Fit arbeiten, sollten jetzt auf das Yu-Fit+ upgraden, um die volle Kompatibilität mit den neuesten Fahrzeugmodellen sowie den aktuellen Sicherheitsstandards der Hersteller sicherzustellen. Das neue Gerät überzeugt durch eine erweiterte Fahrzeugabdeckung, deutlich schnellere Verarbeitungs-geschwindigkeiten und ermöglicht den Zugang zu geschützten Fahrzeugsystemen. Für Unternehmen, die im sich stetig wandelnden Batteriemarkt wettbewerbsfähig bleiben wollen, ist das Yu-Fit+ eine zukunftssichere Investition.“

Der Yu-Fit+ Batteriekonfigurator ist ab sofort bei GS Yuasa-Händlern erhältlich.

Weitere Informationen stehen unter www.gs-yuasa.eu oder über lokale Händler zur Verfügung.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Automotive (Automobil-Starterbatterien) zudem Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Neumann Dirk

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa