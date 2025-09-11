GS Yuasa startet eindrucksvolle Kampagne

Neue Phase der „Powering what matters“-Kampagne von GS Yuasa

Krefeld, September 2025 – GS Yuasa, der weltweit renommierte Batteriehersteller, hat die nächste Phase seiner europaweiten Markenkampagne Powering what matters gestartet. Nach dem großen Erfolg der ursprünglichen Kampagne – die über 270 Millionen Menschen in ganz Europa erreichte – bringt diese Weiterentwicklung die Botschaft der Marke noch stärker, emotionaler und sichtbarer zum Ausdruck.

Die neue Kampagne baut auf dem Ruf von GS Yuasa auf, das tägliche Leben anzutreiben – vom Alltäglichen bis zum Außergewöhnlichen. Von Auto- und Motorradbatterien bis hin zu Telekommunikationsmasten, Notfallsystemen und sogar der Internationalen Raumstation – GS Yuasa versorgt das mit Energie, was wirklich zählt.

Im Zentrum der Kampagne steht ein emotionaler Werbespot, in dem ein kleiner Junge und sein Vater durch eine Welt reisen, die voller Technologien steckt, die von GS Yuasa angetrieben werden. Jede Szene zeigt reale Batterieanwendungen, ergänzt durch eingeblendete Produkthinweise, die die unvergleichliche Vielfalt und technische Relevanz von GS Yuasa unterstreichen.

Der Werbespot wird durch eine Reihe kurzer Videoausschnitte, branchenspezifischer Visuals, wirkungsvoller Print- und Digitalmedien sowie einer interaktiven Landingpage unterstützt. Neu ist die Einführung eines auffälligen neuen Markenelements: eines orangefarbenen Power-Symbols, das visuell mit dem GS Yuasa-Logo verbunden ist und in allen Materialien prominent platziert wird, um den Wiedererkennungswert der Kampagne zu verstärken.

Um die Kampagne interaktiver zu gestalten, hat GS Yuasa ein unterhaltsames Online-Spiel herausgebracht. Unter www.poweringwhatmatters.com können die Teilnehmenden um Highscores wetteifern und tolle Preise gewinnen.

James Douglas, European Group Marketing Manager der GS Yuasa Battery Europe Ltd., kommentierte: „Das ist nicht nur eine weitere Markenwerbung – es ist eine Kampagne, die widerspiegelt, wer wir sind, wofür wir stehen und wie GS Yuasa das Leben der Menschen mit Energie versorgt. Ob in Alarmsystemen, einem Wohnwagen oder einem Gabelstapler – unsere Batterien ermöglichen Fortschritt, Sicherheit und Mobilität.“

Die Kampagne läuft in allen zentralen europäischen Märkten – einschließlich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien, Schweden, Finnland und Norwegen – mit zentraler Koordination und bezahlter Kampagnenauslieferung über digitale Plattformen, Meta und YouTube.

Ein Vorzeigeprojekt der Marketingstärke von GS Yuasa

Diese Kampagne dient auch als Vorzeigeprojekt für die anhaltende Marketingstärke und Branchenpräsenz von GS Yuasa. Powering what matters stärkt die Position der Marke als Branchenführer – sowohl mit Blick auf die Produkte als auch auf die Werbung: mit einer wirkungsvollen Social-Media- und Werbekampagne, einschließlich Google, YouTube, einer Vielzahl von Video-Streaming-Plattformen, interaktiven Kundeninhalten, Marken-E-Mail-Kommunikation und POS-Werbemitteln.

Die Kampagne zeigt, wie GS Yuasa weltweit in verschiedenen Märkten tätig ist – von der Automobil- und Motorradindustrie bis hin zu erneuerbaren Energien, Sicherheit, USV und industriellen Anwendungen. Selbst das Tiefsee-U-Boot Shinkai, der Boeing 787 Dreamliner und die Internationale Raumstation ISS profitieren von den leistungsstarken Batterielösungen von GS Yuasa.

Die ganze Kampagne steht unter www.poweringwhatmatters.com zur Verfügung.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Methusha Nadarajah

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa