GS Yuasa: seit über 50 Jahren Erstausrüster der Honda Gold Wing

GS Yuasa-Batterietechnologie begleitet die Gold Wing seit 1975

Krefeld, 8. Juli 2026 – Kaum eine Partnerschaft im Motorradbereich blickt auf eine so lange gemeinsame Geschichte zurück: Seit der Markteinführung der ersten Honda Gold Wing im Jahr 1975 liefert GS Yuasa die Batterietechnologie für Hondas Touring-Flaggschiff. Von der GL1000 mit der Yuasa Y50-N18L-A bis zur aktuellen Gold Wing GL1800 mit der Yuasa GYZ20L begleitet GS Yuasa die Entwicklung der Modellreihe seit über fünf Jahrzehnten als Erstausrüster.

Die Honda Gold Wing zählt zu den bekanntesten Touring-Motorrädern der Welt und steht seit ihrer Einführung für Langstreckenkomfort, Zuverlässigkeit und technische Innovation. Die aktuelle Gold Wing GL1800 verbindet einen leistungsstarken 1.833-cm³-Sechszylinder-Boxermotor mit moderner Fahrwerks-, Assistenz- und Konnektivitätstechnologie. Zahlreiche elektronische Systeme und Komfortfunktionen stellen hohe Anforderungen an die Energieversorgung und machen eine leistungsfähige und zuverlässige Batterie unverzichtbar.

Als direkter OE-Lieferant erfüllt GS Yuasa diese Anforderungen seit Jahrzehnten. Die in der aktuellen Gold Wing verbaute Yuasa GYZ20L sorgt für zuverlässige Startleistung und eine stabile Energieversorgung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Bei dieser 12-V-Batterie handelt es sich um eine High Performance Maintenance Free AGM-Batterie der GYZ®-Reihe. Sie überzeugt mit einer Kapazität von bis zu 21,1 Ah (20 Stunden) und einem CCA von 250 A.

Die langjährige Zusammenarbeit mit Honda unterstreicht die Position von GS Yuasa als weltweit führender Hersteller von Motorradbatterien und als bevorzugter Erstausrüstungspartner zahlreicher internationaler Motorradhersteller. Millionen Motorräder weltweit werden ab Werk mit Batterien von GS Yuasa ausgestattet.

„Die Honda Gold Wing zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Touring-Motorrädern. Dass GS Yuasa seit der ersten Generation Teil dieser Erfolgsgeschichte ist und auch die aktuelle Gold Wing mit unserer Batterietechnologie ausgestattet wird, macht uns besonders stolz. Diese langjährige OE-Partnerschaft steht für Vertrauen, Qualität und die Leistungsfähigkeit unserer Produkte“, betont Erik Rothe, Group Sales Manager der GS Yuasa Battery Germany GmbH.

Mit mehr als 50 Jahren gemeinsamer Geschichte verbindet Honda und GS Yuasa eine der langjährigsten Partnerschaften im Motorradbereich – ein eindrucksvoller Beleg für die Zuverlässigkeit, Qualität und Langlebigkeit der Yuasa Batterietechnologie.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

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Bildquelle: GS Yuasa