GS Yuasa-Markenbotschafterin Mao Saigo feiert historischen Sieg

Mao Saigo gewinnt LPGA Major Chevron Championship in den USA

Krefeld, August 2025 – Die GS Yuasa Battery Germany GmbH freut sich mit ihrer Markenbotschafterin, der japanischen Profigolferin Mao Saigo, über deren historischen Sieg bei der LPGA Major Chevron Championship in den USA. Saigo, die seit März 2022 von GS Yuasa gesponsert wird, ist die erste Japanerin, die dieses prestigeträchtige Turnier gewinnen konnte, und hat sich damit einen festen Platz in den Geschichtsbüchern des Golfsports gesichert.

Das Turnier, das vom 25. bis 27. April diesen Jahres in Texas stattfand, bot ein dramatisches Finale. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands am letzten Turniertag behielt Mao Saigo die Nerven und erzwang mit einem entscheidenden Birdie am 18. Loch ein spannendes Playoff mit vier weiteren Spielerinnen. Mit einem weiteren, einzigen Birdie am ersten Playoff-Loch sicherte sie sich schließlich den Sieg.

Saigos Weg zum Erfolg war nicht immer einfach. Nach einer herausragenden Saison 2022, in der sie fünf JLPGA-Turniere gewann, folgten Phasen, in denen sie um ihre Leistung kämpfte. Rückschläge nutzte sie jedoch stets, um an ihrem Spiel, ihrer mentalen Stärke und ihrer körperlichen Fitness zu arbeiten. Ihre Rückkehr zur US-Tour im Jahr 2024 markierte den Beginn ihres Comebacks.

„Mao Saigos Sieg ist ein Beweis für ihre unglaubliche Widerstandsfähigkeit und ihren unermüdlichen Willen. Ihre Entschlossenheit, an sich selbst zu glauben und hart für ihre Ziele zu arbeiten, spiegelt unsere Unternehmensphilosophie von „Innovation und Wachstum“ wider“, so Raphael Eckert, Managing Director der GS Yuasa Battery Germany GmbH. „Der Erfolg aller von uns unterstützten Athleten und Teams steht sinnbildlich für unsere eigene Mission, Höchstleistungen und Zuverlässigkeit zu liefern. Unser Engagement im Sport, von Fußball (Fortuna Düsseldorf) über den Motorsport (GERT56 in der IDM, HRC in der MotoGP) bis hin zum Golf, ist ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir freuen uns, ihre weiteren Karrieren zu begleiten.“

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

