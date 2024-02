GS Yuasa liefert das Plus an Gebäudesicherheit

Ein Sicherheitssystem ist nur so gut wie seine Batterien

Krefeld, 5. Februar 2024 – Zuverlässige Backup-Batterien sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Einbruchmelde- oder Sicherheitssystems. Sie stellen sicher, dass das System auch bei einem Stromausfall betriebsbereit bleibt. Würde nun jedoch die Backup-Batterie aufgrund eines Defekts oder kurzer Lebensdauer ebenfalls ausfallen, kann das Sicherheitssystem nicht mehr für den Schutz eines Gebäudes sorgen. Die Batterien der NP-Reihe von GS Yuasa gewährleisten jedoch eine unterbrechungsfreie, verlässliche Stromversorgung von Sicherheitssystemen.

Die primäre Aufgabe der Backup-Batterie besteht darin, das Bedienfeld des Systems, die Sensoren und andere Komponenten auch dann mit Strom zu versorgen, wenn die Hauptstromversorgung entweder durch einen Stromausfall oder eine Unterbrechung vorübergehend nicht verfügbar ist. Auf diese Weise bleibt die Funktionalität des Systems erhalten, so dass z. B. Einbrüche frühzeitig entdeckt bzw. verhindert werden und im Notfall Alarm ausgelöst wird. Sie sorgt zudem dafür, dass der Speicher und die Einstellungen des Systems intakt bleiben, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Bei der Auswahl für ein Sicherheitssystem ist es wichtig, auf hochwertige Batterien in Erstausrüsterqualität zu setzen, z. B. der Marken Yuasa oder YU-Lite von GS Yuasa. Bei der Verwendung von generischen Batterien sind zwar die einmaligen Anschaffungskosten niedriger, doch hinsichtlich Lebensdauer, Verlässlichkeit und Leistung sind sie im Nachteil. Die Folge sind höhere Wartungskosten durch häufigere Austauschintervalle und im schlimmsten Fall ein Komplettausfall des Sicherheitssystems.

Mike Taylor, Produktmanager bei GS Yuasa Battery Manufacturing UK Ltd, dazu: „Die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen OE-Batterie für ein Sicherheitssystem kann gar nicht oft genug betont werden. Yuasa’s NP-Reihe an industriellen VRLA-Batterien ist seit über 40 Jahren Marktführer in Europa. Sie sind die Originalbatterie des Typs NP und wurden entwickelt, um die spezifischen Anforderungen von Sicherheitssystemen zu erfüllen und eine zuverlässige Leistung über ihre lange Lebensdauer zu bieten.“

Thomas Wallraff, Manager Reserve & Renewable Energy & Technical bei GS Yuasa Battery Germany GmbH ergänzt: „Die Baureihe NP VRLA ist als 6V- und 12V-Batterie mit unterschiedlichen Kapazitäten von 1,2 – 65Ah erhältlich. Sie verfügt über die nötige VdS-Zulassung für den Einsatz in Alarm- und Brandmeldeanlagen. Weitere Optionen stellen die Baureihen NPL VRLA, (6V und 12V, 24 -130 Ah) und RE VRLA (12V, 5 – 12Ah) dar. Dadurch bietet GS Yuasa für jede Anwendung die optimal passende Backup-Batterie und sorgt für eine verlässliche Stromversorgung.“

Zusätzlich zu den Yuasa VRLA-Batterien bietet GS Yuasa mit YU-Lite eine Reihe von NiCd-, NiMH- und Lithium-Zellen an, die für den Einsatz in Notbeleuchtungen, drahtlosen Sicherheitssystemen, Brandschutzanlagen und anderen industriellen Anwendungen konzipiert sind. Erhältlich sind diese als primäre und sekundäre Zelltypen sowie Einzel- und Mehrfachpack-Konfigurationsoptionen. Ebenso führt GS Yuasa eine Reihe von Alarmsystembatterien, die speziell für den Einsatz in einer Vielzahl von führenden drahtlosen Sicherheitssystemen entwickelt wurden.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Raphael Eckert

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa