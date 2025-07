GS Yuasa führt die nächste Generation SWL+ Serie ein

Branchenführende VRLA-Lösung setzt neue Maßstäbe

Krefeld, Juli 2025 – GS Yuasa, seit über einem Jahrhundert weltweit führender Batteriehersteller, gibt die offizielle Einführung seiner neuen Yuasa SWL+ Serie bekannt. Aufbauend auf dem Erfolg und der bewährten Zuverlässigkeit der bekannten SWL-Baureihe setzt die SWL+-Serie neue Maßstäbe in der VRLA-Batterietechnologie (Valve Regulated Lead Acid) für Anwendungen mit hoher Entladerate in Standby-Anwendungen.

Konzipiert für die anspruchsvollsten USV- (unterbrechungsfreie Stromversorgung) und Energiespeicheranwendungen, erfüllt die SWL+-Serie die wachsenden Marktanforderungen nach langlebigeren und leistungsfähigeren Energielösungen. Von Großrechenzentren und industriellen Fertigungsanlagen bis hin zu imposanten Wolkenkratzern und wichtiger Infrastruktur bietet die neue SWL+ genau die erhöhte Zuverlässigkeit, die für diese gesellschaftsrelevanten Anwendungen erforderlich ist.

Seit über 40 Jahren sind Yuasa-Batterien für Notstromversorgung führend auf dem europäischen Markt- sie versorgen alles, vom Finanzsektor und Rechenzentren bis hin zu markanten Skylines und internationalen Sportstätten, mit Energie. Durch die Kombination von hochwertiger japanischer Ingenieurskunst mit modernster britischer Fertigung hat sich GS Yuasa den Ruf kompromissloser Qualität und Innovationskraft erarbeitet. Die SWL+-Serie setzt dieses Erbe fort und bietet Leistung auf einem neuen Niveau, ohne dabei die bewährte Zuverlässigkeit zu verlieren, die Kunden von Yuasa erwarten.

Im Zentrum der SWL+-Serie steht die Hybrid Pure Lead-Technologie – eine fortschrittliche Kombination aus primärreinem Blei und einer speziellen recyclefähigen Legierung. Durch die Verbindung eines nachhaltigen Elements mit hochreinem Blei wird durch diesen innovativen Ansatz eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und eine verlängerte Batterielebensdauer erreicht. Die sorgfältig abgestimmte Legierungszusammensetzung ermöglicht zudem eine höhere Energiedichte – entscheidend für Anwendungen mit hoher Entladeleistung, bei denen jede Sekunde zählt. Diese einzigartige Mischung hebt die SWL+-Reihe deutlich von verfügbaren Produkten der Marktbegleiter ab und sorgt für längere Lebensdauer und zuverlässige Leistung.

Die SWL+-Serie enthält zudem eine einzigartige Legierung, die HT Element X Alloy™ von GS Yuasa, die die Korrosion des positiven Gitters sowie den Wasserverlust unter Hochtemperaturbedingungen deutlich verringert. Zusammen gewährleisten diese Innovationen robuste Leistung, verlängerte Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb selbst unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. Darüber hinaus lassen sich Energiekosten senken – so ermöglicht beispielsweise eine Umgebungstemperatur von 25°C in den Batterieräumen noch immer eine Lebensdauer von bis zu 12 Jahren, ohne den zusätzlichen Bedarf an aufwändiger (und kostspieliger) Kühlung.

Ihre verlängerte Lebensdauer von 15 Jahren reduziert nicht nur die Häufigkeit des Austauschs, sondern bietet auch erhebliche CAPEX-Vorteile (Capital Expenditure, dt. Kapitalausgaben) durch die Senkung der langfristigen Investitionskosten.

„Seit Jahrzehnten versorgen wir Europas Skylines und kritische Infrastrukturen mit Energie“, sagt Andrew Taylor, CEO und Managing Director von GS Yuasa Battery Europe Ltd. „Jetzt ist das Beste noch besser geworden. Die SWL+-Serie bietet eine verlängerte Lebensdauer, eine verbesserte hohe Entladeleistung und fortschrittliche Technologien – und das alles bei nahtloser Drop-in-Kompatibilität mit bestehenden SWL-Systemen. Sie ist der direkte Ausdruck unseres Engagements für kontinuierliche Innovation und die sich wandelnden Leistungsanforderungen unserer Kunden.“

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

