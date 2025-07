GS Yuasa-Expertentipp gegen Hitze-Stress bei Motorradbatterien

So helfen Sie Ihren Batterien durch die Sommerhitze

Krefeld, Juli 2025 – Wenn das Thermometer im Sommer in die Höhe klettert, denken viele Motorradfahrer zuerst an Reifen, Kühlung oder Motoröl – doch kaum jemand hat die Batterie im Blick. Dabei sind hohe Außentemperaturen für Motorradbatterien mindestens genauso belastend wie eisige Wintertage. Für Werkstätten bietet sich hier eine echte Chance, Mehrwert zu bieten – mit gezielter Beratung und der passenden Technik.

Was Hitze mit Motorradbatterien macht

Motorradbatterien arbeiten chemisch. Das bedeutet: Extreme Temperaturen beeinflussen ihre Leistungsfähigkeit direkt. Bei hohen Temperaturen beschleunigen sich elektrochemische Prozesse – was kurzfristig zwar zu höherer Leistung führen kann, langfristig jedoch zu einem schnelleren Verschleiß der Batterieelemente. Die Folge: Selbst relativ neue Batterien können bei Dauerhitze an Kapazität verlieren oder ausfallen.

Typische Anzeichen thermischer Belastung:

-Schnell sinkende Startkraft

-Aufgeblähte Batteriegehäuse (bei Überladung)

-Korrosionsspuren an Polen

-Erhöhte Selbstentladung

Für Werkstätten ist das ein idealer Zeitpunkt, um proaktiv auf Kunden zuzugehen – besonders im Rahmen von Sommerchecks oder Inspektionen.

So pflegt man Batterien richtig – auch bei Hitze

-Regelmäßige Spannungsprüfung:

oEine offene Klemmenspannung (OCV) von unter 12,4 V ist ein Warnsignal.

-Ladung nicht dem Zufall überlassen:

oViele Motorradfahrer glauben, ihre Batterie lädt während der Fahrt zuverlässig. Doch Kurzstrecken, seltene Fahrten oder Nachrüst-Verbraucher (z.B. USB-Steckdosen) ziehen unbemerkt Energie. Ein intelligentes Ladegerät kann hier Wunder wirken.

-Professionelle Ladegeräte verwenden:

oGS Yuasa empfiehlt für die zuverlässige Pflege auch im Sommer den Yuasa YCX1.5 Smart Charger.

Intelligenz für langlebige Leistung

Der Yuasa YCX1.5 ist speziell für Motorrad-Batterien entwickelt und bietet eine automatische 6-Stufen-Ladung – ideal für alle 6V- und 12V-Blei-Säure-Batterien (auch AGM und Gel). Für Werkstätten bedeutet das: Kein Rätselraten, keine Überladung, keine komplizierte Bedienung. Einfach anschließen – den Rest übernimmt die Elektronik.

Vorteile im Werkstattalltag:

-Ideal für Kundenberatung & Batterietests

-Kompakt und robust für die Werkbank

-Auch für langfristige Erhaltungsladung im Winter geeignet

Fazit: Hitzeschutz beginnt mit Wissen

Sommerhitze kann zur stillen Gefahr für Motorradbatterien werden. Werkstätten, die ihre Kunden darüber aufklären und gleichzeitig die passende Lade- und Pflegetechnik empfehlen, stärken nicht nur die Batterie – sondern auch das Vertrauen. GS Yuasa steht dabei mit Produkten und Know-how zur Seite.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit sowie Erstausrüster vieler großer Marken. Die Hochleistungsbatterien der Typen YTX, YTZ und GYZ werden nur von GS YUASA produziert und sind eingetragene Marken von GS YUASA.

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben dem Bereich Motorcycle (Motorrad-Starterbatterien) zudem Automotive (Automobil-Starterbatterien) und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen).

GS YUASA ist Sponsor des Repsol Honda Teams HRC in der MotoGP, des Yamaha Teams im Motocross GP und des GERT56 Racing Teams.

