GS Yuasa erweitert Nutzfahrzeugportfolio um die YBX9625 AGM

Yuasa YBX9625 Super Heavy Duty AGM: bedeutender Fortschritt bei Zuverlässigkeit und Robustheit

Krefeld, 5. März 2026 – GS Yuasa, weltweit führender Hersteller von Fahrzeugbatterien und langjähriger OE-Partner zahlreicher internationaler Nutzfahrzeughersteller, kündigt die Erweiterung seines Nutzfahrzeugportfolios an. Mit der Yuasa YBX9625 Super Heavy Duty (SHD) AGM bringt das japanische Unternehmen moderne AGM-Technologie erstmals in das Yuasa-Nutzfahrzeugprogramm und markiert einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Robustheit und Abdeckung des Fahrzeugmarktes. Yuasa Batterien werden bereits von führenden Fahrzeugherstellern als Erstausrüstung eingesetzt, darunter Mercedes-Benz, Toyota, Ford Otosan, Hino, Isuzu, Nissan und UD Trucks.

Die Yuasa YBX9625 wurde speziell für die stetig wachsenden elektronischen Anforderungen moderner Lkw, Busse, Reisebusse und Spezialfahrzeuge entwickelt. Sie bietet eine außergewöhnlich hohe Ausdauer, eine sehr gute Ladeaufnahme sowie kurze Wiederaufladezeiten. Dank der versiegelten, wartungsfreien Konstruktion, der extremen Vibrationsfestigkeit und hohen Zyklenfestigkeit ist sie die ideale Lösung für Anwendungen mit Hotelbetrieb, Zusatzverbrauchern, anspruchsvollen Einsatzbedingungen und häufigem Betrieb im Teilladezustand.

Übersicht der technischen Merkmale der Yuasa YBX9625 AGM:

-Bis zu viermal höhere Zyklenfestigkeit im Vergleich zu EFB-Batterien

-XVR-Technologie für extreme Vibrationsfestigkeit

-M3-Mikrozyklenfestigkeit für konstante Leistung über lange Einsatzzeiten

-Höchste Sicherheit durch auslaufsichere Bauweise ohne freie Säure

-Optimiert für Start-Stop-Betrieb dank exzellenter Performance im Teilladezustand

-Sehr geringe Selbstentladung – hält die Ladung auch bei längeren Standzeiten

-Reduzierter Kraftstoffverbrauch und geringere Emissionen durch effizientes Energiemanagement

-OE-Qualität in Leistung, Spezifikation und Verarbeitung

Mit der Markteinführung unterstreicht GS Yuasa zugleich die Stärke und Vielseitigkeit seines Yuasa YBX® Super Heavy Duty-Sortiments für Nutzfahrzeuge und Omnibusse. Ob Schwerlastverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Landwirtschaft, Bauwesen oder kommunale Fuhrparks – diese Batterien sind auf maximale Einsatzfähigkeit, zuverlässige Energieversorgung und lange Lebensdauer unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen ausgelegt.

Das Yuasa YBX® Nutzfahrzeug-Portfolio umfasst:

-Yuasa YBX®9000 AGM Super Heavy Duty – neues Spitzenmodell mit hoher Zyklenfestigkeit, schneller Wiederaufladung und exzellenter Leistung für besonders anspruchsvolle elektrische Systeme

-Yuasa YBX®7000 EFB Super Heavy Duty – für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf und häufigem Nachtbetrieb

-Yuasa YBX®5000 Super Heavy Duty – Premiumlösung für Mehrstopp-Einsätze, Ladebordwände und regelmäßigen Hotelbetrieb

-Yuasa YBX®3000 Super Heavy Duty – für Standardanforderungen und gelegentlichen Hotelbetrieb

-Yuasa YBX®1000 Super Heavy Duty – zuverlässige Startleistung für den täglichen Nutzfahrzeugeinsatz

Peter Whittaker, Automotive Product Manager bei GS Yuasa Battery Europe, erklärt:

„Wir verfügen bereits über eines der stärksten und umfassendsten Nutzfahrzeug-Batteriesortimente am Markt. Die Einführung unserer ersten AGM-Batterie für Nutzfahrzeuge stellt daher einen echten Mehrwert für unsere Kunden dar. Mit dieser Technologie erweitern wir unser Portfolio gezielt und ermöglichen es Händlern und Werkstätten, eine noch größere Bandbreite an Fahrzeugen und Anwendungen abzudecken. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Sortiments unterstützen wir unsere Partner dabei, ihr Angebot auszubauen, mehr Flottenbetreiber zu erreichen und ihr Geschäftspotenzial weiter zu steigern.“

Die Yuasa YBX9625 Super Heavy Duty AGM ist ab sofort über GS-Yuasa-Vertriebspartner in ganz Europa erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der neuen Website von GS Yuasa unter www.yuasa.com.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

Firmenkontakt

GS YUASA Battery Germany GmbH

Methusha Nadarajah

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

+49 (0)2151 82095-00



http://www.gs-yuasa.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Melanie Nagy

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122 / 559170



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: GS Yuasa