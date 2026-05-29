GS Yuasa erhöht Präsenz in Süddeutschland und Österreich

Christian Schraut verstärkt Vertriebsteam als neuer Sales Manager

Krefeld, 28. Mai 2026 – Das Vertriebsteam der GS Yuasa Battery Germany GmbH wächst weiter: Mit Christian Schraut gewinnt das Unternehmen einen erfahrenen Branchenkenner für die Betreuung von Neu- und Bestandskunden in Bayern und Österreich. Den Schwerpunkt bilden dabei die Märkte Automotive und Motorcycle, aber auch das Industrial-Segment zählt künftig zu seinem Wirkungsgebiet.

Christian Schraut bringt langjährige Erfahrung aus Vertrieb und Marketing mit. Besonders prägend war seine knapp zehnjährige Tätigkeit beim Autoteile-Einkaufs-Verband e.G. (ATEV). In dieser Zeit konnte er ein breites Netzwerk zu Händlern und Partnern in der Region aufbauen und wertvolle Einblicke in bestehende Vertriebsstrukturen gewinnen.

„GS Yuasa gilt als einer der größten Batteriehersteller weltweit – führend in Qualität und Innovation. Für mich ist das ein Unternehmen, das perfekt für die Zukunft aufgestellt ist“, erklärt Christian Schraut zu seinem Wechsel zu GS Yuasa. Für seine neue Vertriebsregion sieht Schraut großes Potenzial: „Bayern und Österreich zählen zu den wirtschaftsstärksten Regionen Europas. Hier gibt es viele Chancen, bestehende Kundenbeziehungen weiter auszubauen und neue Impulse im Markt zu setzen.“ Als zentrale Anforderungen seiner Kunden nennt Schraut insbesondere hohe Produktzuverlässigkeit, professionelle persönliche Betreuung sowie eine stabile und zuverlässige Lieferfähigkeit.

Auch seitens der Geschäftsführung wird die Verstärkung des Teams positiv bewertet. „Mit Christian Schraut gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit exzellenter Marktkenntnis und einem starken Netzwerk in Süddeutschland und Österreich“, erklärt Erik Rothe, Group Sales Manager der GS Yuasa Battery Germany GmbH. „Gerade in einer Zeit des technologischen Wandels sind Nähe zum Kunden, Marktverständnis und vertrauensvolle Partnerschaften entscheidende Erfolgsfaktoren. Wir freuen uns sehr, dass Christian seine Erfahrung künftig bei GS Yuasa einbringt.“

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

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Bildquelle: GS Yuasa