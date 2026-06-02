GS Yuasa auf der ees Europe 2026 – Halle B2, Stand 120

Neueste Batterietechnologien für moderne Energieanforderungen – präsentiert vom 23. bis 25. Juni

Krefeld, 1. Juni 2026 – GS Yuasa Battery Europe Ltd wird vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der ees Europe 2026 (Halle B2, Stand 120) vertreten sein. Dort stellt der japanische Batteriehersteller seine neuesten Batterietechnologien vor, die zuverlässige, effiziente und flexible Energiespeicherung für unterschiedlichste Anwendungen ermöglichen. Die ees Europe findet auf der Messe München statt und gilt als Europas größte Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. Sie bringt führende Hersteller, Zulieferer und Energiespezialisten aus aller Welt zusammen. Als Teil der „The smarter E Europe“ richtet die Veranstaltung ihren Fokus auf die zentrale Rolle moderner Speichertechnologien bei der Gestaltung einer sicheren, nachhaltigen und widerstandsfähigen Energielandschaft.

Bewährte Batterietechnologien für moderne Energieanforderungen

Auf der ees Europe 2026 präsentiert GS Yuasa sein etabliertes, marktführendes Portfolio an Lithium-Ionen- und VRLA-Batterietechnologien – mit Fokus auf Lösungen für hohe Leistung, lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Besucher des Standes erhalten Einblicke in zentrale Produktlösungen, darunter:

-LIM50EL Lithium-Ionen-Module für Anwendungen mit hoher Entladerate

-LIM30HL Lithium-Ionen-Module mit außergewöhnlicher Zyklenlebensdauer für Langzeitbetrieb

-Industrielle VRLA-Batterien, darunter die Serien SWL+ und EN, die sich weltweit in kritischen Standby-Anwendungen bewährt haben

„Diese Technologien kommen bereits heute in einer Vielzahl kritischer Anwendungen zum Einsatz – von Rechenzentren und USV-Systemen bis hin zu Speichersystemen für erneuerbare Energien, Netzinfrastrukturen und industriellen Stromversorgungslösungen. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung moderner Energiesysteme bleibt der Bedarf an bewährten und zuverlässigen Speicherlösungen unverändert hoch“, erklärt Mike Taylor, General Manager – Technical & Compliance bei GS Yuasa Battery Manufacturing UK Ltd.

Der Ansatz von GS Yuasa geht dabei über die reine Erfüllung technischer Spezifikationen hinaus. Im Mittelpunkt stehen Produkte, die auch unter realen Einsatzbedingungen dauerhaft zuverlässig arbeiten und Kunden dabei unterstützen, zentrale Herausforderungen moderner Energiesysteme zu bewältigen:

-steigenden Energiebedarf

-die zunehmende Integration erneuerbarer Energien

-stabile und ausfallsichere Notstromversorgung

Durch die Kombination fortschrittlicher Batterietechnologie mit jahrzehntelanger Anwendungserfahrung unterstützt GS Yuasa seine Kunden dabei, die passende Lösung für ihre individuellen betrieblichen Anforderungen auszuwählen.

Mike Taylor ergänzt: „Besucher unseres Standes haben die Möglichkeit, mehr über die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereiche unserer Produkte zu erfahren, konkrete Projektanforderungen mit unserem technischen Team zu besprechen und zu entdecken, wie unterschiedliche Batterietechnologien in verschiedensten Branchen eingesetzt werden können. Dieser praxisorientierte Ansatz unterstreicht unser Engagement, Kunden und Partnern klare, zuverlässige und technisch fundierte Unterstützung zu bieten.“

GS Yuasa lädt Besucher ein, das Team auf der ees Europe 2026 in Halle B2, Stand 120 zu treffen und sich davon überzeugen zu lassen, wie die Batterietechnologien von GS Yuasa selbst anspruchsvollste Anwendungen zuverlässig unterstützen.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

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GS YUASA Battery Germany GmbH

Methusha Nadarajah

Europark Fichtenhain B 17

47807 Krefeld

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Bildquelle: GS Yuasa