GS Yuasa auf der Data Centre World 2026 – Halle 8, Stand J090

Energieinfrastruktur für die nächste Generation von Rechenzentren

Krefeld, 15. April 2026 – GS Yuasa präsentiert auf der Data Centre World 2026 in Frankfurt (6.-7. Mai, Halle 8, Stand J090) leistungsstarke Batteriespeicherlösungen, die speziell auf die Anforderungen moderner Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren zugeschnitten sind. Im Fokus steht die neue SWL+ Serie – entwickelt, um maximale Betriebssicherheit, Effizienz und langfristige Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.

Die Data Centre World Frankfurt gilt als zentraler Treffpunkt für Entscheider, die sich mit den steigenden Anforderungen an Energieeffizienz, Resilienz und Nachhaltigkeit in Rechenzentren auseinandersetzen. Als Teil der Tech Show Frankfurt bietet die Veranstaltung die ideale Plattform, um Lösungen für die nächste Generation digitaler Infrastruktur zu präsentieren.

Mit der SWL+ Serie adressiert GS Yuasa gezielt die Herausforderungen großskaliger Rechenzentrumsumgebungen: steigende Leistungsdichten, höhere Betriebstemperaturen und der zunehmende Druck, Betriebskosten zu optimieren. Die Batterien bieten eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren und ermöglichen durch ihre hohe Energiedichte sowie verbesserte Temperaturtoleranz eine effizientere Nutzung von Raum und Kühlkapazitäten.

Die eingesetzten Technologien – darunter die Hybrid Pure Lead Konstruktion und die exklusive HT Element X Alloy – sorgen für erhöhte Korrosionsbeständigkeit, reduzierte Wartungsanforderungen und stabile Performance auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Ergebnis: geringere Austauschzyklen, reduzierte CAPEX- und OPEX-Kosten sowie eine insgesamt höhere Systemverfügbarkeit.

Darüber hinaus ermöglicht die Drop-in-Kompatibilität mit bestehenden SWL-Systemen eine einfache Integration in vorhandene Infrastrukturen – ein entscheidender Vorteil für Betreiber, die ihre Systeme modernisieren möchten, ohne komplexe Umrüstungen vorzunehmen.

Ergänzend zur neuen SWL+ Serie präsentiert GS Yuasa auf der Messe ein breites Portfolio bewährter Energiespeicherlösungen für Rechenzentren:

-VRLA-Batterieserien (u. a. EN, ENL, NP):

Wartungsfreie, ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien für zuverlässige Notstromversorgung in USV-Systemen, Telekommunikation und kritischer Infrastruktur. Sie überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und schnelle Verfügbarkeit durch europäische Produktion.

-LIM50EL Lithium-Ionen-Module:

Hochleistungsfähige Batteriemodule mit exzellenten Hochstromentladeeigenschaften (bis zu 6C) und minimaler Alterung im Standby-Betrieb. Ideal für anspruchsvolle USV-Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen und langen Lebenszyklen.

-LIM30HL Lithium-Ionen-Module:

Entwickelt für Anwendungen mit sehr kurzen Autonomiezeiten und extrem hoher Leistungsabgabe. Mit bis zu 50.000 Zyklen bieten sie eine effiziente Alternative zu Superkondensatoren oder Schwungradspeichern.

-ISY Batteriedimensionierungstool:

Eine intelligente Softwarelösung zur schnellen und präzisen Auslegung von Batteriesystemen für USV- und Energiespeicheranwendungen, die Planung und Projektierung deutlich vereinfacht.

Mit seinem breiten Portfolio unterstützt GS Yuasa Betreiber dabei, ihre Energieinfrastruktur zukunftssicher auszulegen – von klassischen USV-Anwendungen bis hin zu komplexen, skalierbaren Energiesystemen für Hyperscale-Umgebungen.

Ein weiteres Highlight ist das Engagement von GS Yuasa als Sponsor des Data Centre Networking Events am 6. Mai 2026. In entspannter Atmosphäre im Ommia bringt das Event mit über 150 Branchenvertretern führende Köpfe der Data-Centre-Industrie zusammen und bietet Raum für Austausch, Partnerschaften und neue Impulse.

Treffen Sie GS Yuasa auf der Data Centre World 2026 – Halle 8, Stand J090 – und erfahren Sie, wie sich Energieinfrastrukturen effizienter, nachhaltiger und widerstandsfähiger gestalten lassen.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

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GS YUASA Battery Germany GmbH

Methusha Nadarajah

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