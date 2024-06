Grundlage für die Wiederbelebung des Christentums in Europa: Erfolgreicher Abschluss des Bibelseminars in Paris (Frankreich)

Prophezeiungen der Offenbarung und ihre Erfüllung enthüllt… Über 7.000 Teilnehmer, darunter 1.000 Pastoren

Vorsitzender Man-hee Lee: „Erkennen Sie die Offenbarung und lehren Sie sie Ihren Kirchenmitgliedern“

Europäische Pastoren vor Ort: „Wir wollen die Offenbarung lernen“.

Die Erwartung einer kirchlichen Wiederbelebung durch kontinuierlichen Austausch.

„Die Lehren, die das Buch der Offenbarung erklärten, waren wirklich tiefgründig und erstaunlich. Ich möchte mehr über die Bibel lernen, und wenn ich nach Korea eingeladen werde, werde ich sofort ein Flugticket buchen.“

Diese Eindrücke teilte Pastor Delly Delphin Matondo von der Full Gospel Denomination, der am Bibelseminar der Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender Man-hee Lee; im Folgenden Shincheonji-Kirche genannt) am 15. Juni in Paris, Frankreich, teilnahm.

Auch viele andere Pastoren, die am Europäischen Bibelseminar teilnahmen, äußerten den starken Wunsch, mehr über die Lehren der Shincheonji-Kirche zum Buch der Offenbarung zu lernen.

Die Seminare der Shincheonji-Kirche Jesu finden zu einer kritischen Zeit statt, in der dringender Handlungsbedarf herrscht, angesichts des schwindenden christlichen Glauben in Europa und dem Resultat, dass Kirchen verkauft und in Restaurants, Bars und Clubs umfunktioniert werden. Das Bibelseminar am 15. Juni in Paris war Teil der Reihe „2024 Continental Bible Seminar“, eine Seminarreihe, die am 20. April auf den Philippinen begann und als Antwort auf zahlreiche Anfragen von Pastoren organisiert wurde, die sich eine solche christliche Wiedererweckung in Europa wünschen.

Mit über 7.000 Teilnehmern, darunter 1.000 europäische Pastoren, zog die Veranstaltung erhebliches Interesse auf sich. Vor dem Seminar fand eine Diskussion zum Thema „Die Rolle der Pastoren bei der geistlichen Erleuchtung der Christen heute“ statt.

Anschließend sahen die Teilnehmenden einen Vortrag des Vorsitzenden Man Hee-lee aus dem „Shincheonji Bibelseminar: Zeugnis über die Erfüllung der Offenbarung“, das am 8. Juni in Korea stattgefunden hatte.

In seinem Vortrag erklärte der Vorsitzende Lee: Gottes Werk wird gemäß dem unveränderlichen Buch der Offenbarung erfüllt. Jeder, der diesen Vortrag hört, muss wissen, wer in der Offenbarung gemeint ist“, und betonte: „Ich hoffe, dass alle Pastoren diese Worte erkennen und sie ihren Gemeinden lehren werden. Ihr müsst eure Gemeindemitglieder lehren, ohne der Offenbarung etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen“.

Im Anschluss an den Vortrag des Vorsitzenden Lee sprach der Leiter des Simon-Stammes, Lee Seung-joo, über die Bedeutung der biblischen Prophezeiungen und deren Erfüllung und wandte sich dabei an die europäischen Pastoren.

Der Stammesleiter sagte: „Die erfüllten Worte der Offenbarung haben Leben in sich, und je mehr Menschen durch diese Worte nach Gottes Bild und Gleichnis neu geschaffen werden, desto mehr werden auch die europäischen Kirchen eine Erweckung erleben. Ich ermutige euch, die Kapitel 1 bis 22 der Offenbarung durch das Zion Christliche Missionszentrum der Shincheonji-Kirche Jesu zu lernen und bezeugen zu lassen, dass in den letzten Jahren jährlich über 100.000 Absolventen hervorgebracht hat“.

Ein Pastor aus Österreich sagte während der anschließenden Gespräche unter den Pastoren: „Ich war beeindruckt, dass sich die Shincheonji-Kirche auf die prophetischen Worte in der Bibel konzentriert. Ich möchte mit enthusiastischen und erleuchteten Menschen für Gottes Reich und Werk zusammenarbeiten. Ich möchte wissen, wie ich zusammenarbeiten und mehr über die Offenbarung lernen kann.“

Ein Pastor aus Polen äußerte ebenfalls, dass der Anblick, europäische Pastoren und Gläubige vereint zu sehen, ihn zu Tränen gerührt habe. Er wünsche sich, diese Worte mit mehr Menschen zu teilen und fragte außerdem, wie er diese Botschaft vielen anderen verbreiten könne.

Gemäß Daten des „Center for the Study of Global Christianity“, am Gordon-Conwell Theological Seminary in den Vereinigten Staaten, ist die christliche Bevölkerung Europas in den 2000er Jahren auf 560 Millionen angewachsen, hat jedoch im aktuellen Jahr (2024) stagniert und wird bis 2050 voraussichtlich auf 490 Millionen sinken.

Mit der Modernisierung und Industrialisierung der europäischen Gesellschaft begann diese, sich zu säkularisieren. Der Aufstieg der liberalen Theologie führte zu einem Rückgang bibelbasierter Lehren in den Kirchen. Zudem hat der rasche Anstieg von Atheismus und religiösem Pluralismus, verbunden mit verschiedenen Kleruskandalen, dazu geführt, dass das Christentum an Vertrauen verlor und Schwierigkeiten hat, seinen Weg zu finden. Es wird erwartet, dass das Bibelseminar einen Beitrag zur Erweckung der europäischen Kirchen leistet.

Ein Vertreter der Shincheonji-Kirche erklärte: „Nach diesem Bibelseminar haben viele europäische Pastoren angefragt, wie sie die Offenbarung von der Shincheonji-Kirche lernen können. Wir bereiten Orte und Programme vor, an denen sie lernen können, und wir werden die Zion Christlichen Missionszentren in ganz Europa weiter aktivieren, um Plattformen für ihre Bildung zu erweitern.“

Weiter erklärt er: „Pastoren weltweit haben zusätzliche Bibelseminare angefragt, um mehr über die Offenbarung zu lernen. Wir planen und bereiten bereits ein Bibelseminar für Ende dieses Jahres vor, um Pastoren aus der ganzen Welt nach Korea einzuladen. Durch diese Veranstaltung möchten wir eine Plattform schaffen, auf der wir eins in Gott und seinem Wort werden können.“

Bis zum 5. Juni dieses Jahres haben gemäß Angaben der Shincheonji-Kirche Jesu weltweit insgesamt 12.538 Kirchen in 83 Ländern eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit mit der Shincheonji-Kirche Jesu unterzeichnet. Darüber hinaus haben sich 1.341 Kirchen in 41 Ländern der Shincheonji Kirche Jesu angeschlossen und ihre Beschilderung geändert.

Des Weiteren hat die Anzahl der in- und ausländischen Pastoren, die derzeit Bibelbildungskurse am Zion Christlichen Missionszentrum belegen, bis Ende Mai bereits 5.614 erreicht.

