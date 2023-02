Grünland Virtuell 2023: Sind neue Strategien erforderlich?

Expert:innen der AGRAVIS Raiffeisen AG geben in einem kostenfreien digitalen Live-Event am 1.März um 19.30 Uhr praktische Tipps rund ums Grünlandmanagement.

Jedes Jahr stehen Milchviehbetriebe vor der Herausforderung, ihr Grünland zum Frühjahr fit zu machen. Das bedarf stets besonderes Fingerspitzengefühl und in diesem Jahr zusätzlich die Berücksichtigung neuer Auflagen. Denn derzeit beschäftigt die Agrarreform und die Ausweisung der roten Gebiete viele Landwirt:innen.

In der Praxis zeigt sich das Grünland vielerorts noch immer gezeichnet. Die Folgen zurückliegender Witterung, geprägt von anhaltender Trockenheit oder Nässe. Außerdem breiten sich zunehmend Mäusepopulationen aus. Zustände, die an den Grünlandbeständen zehren und eine jahrelange Regenerationsphase mit sich bringen. Gezielte und bekannte Grünlandlandpflegemaßnahmen sind daher unabdingbar. Doch reichen die bisher bekannten Schritte im aktuellen Jahr noch aus oder sind neue Strategien im Grünlandmanagement erforderlich?

Am 1. März 2023 um 19.30 Uhr stellen sich AGRAVIS-Pflanzenbaufachleute genau dieser Frage und geben praktische Empfehlungen für das Grünlandmanagement 2023. Interessierte können bei dem kostenlosen virtuellen Live-Event die Gelegenheit nutzen, Neues zu erfahren und um sich Tipps aus erster Hand zu holen.

Unsere Themen an diesem Abend:

Grünland status quo – sind Neuansaaten noch möglich? Welche Auswirkungen hat die GAP auf die Grünlandbewirtschaftung?

Grünlandpflege – same procedure as every year? Grünlandpflege zum Saisonstart

Grünlanddüngung – ist ein Umdenken erforderlich? Strategien zur optimalen Nährstoffversorgung

Die Anmeldung zum Live-Event, das über GoToWebinar stattfindet, erfolgt über einen Link auf der Webseite. Als technische Voraussetzung ist lediglich eine gute Internetverbindung notwendig. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Informationen und den Link zur Anmeldung finden Sie unter agrav.is/gruenland-virtuell

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen soüberwie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 7,3 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

