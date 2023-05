Grünes Shopping: Bei NatuRhein ist jetzt alles Bio und jeder Einkauf wird CO2-neutral versendet

NatuRhein ( www.naturhein.de) bietet seine Premium Bio Liköre und Bio Spirituosen über den neu gestalteten Online Shop an und versendet jedes Paket CO2-neutral.

Versendet werden die Flaschen in Kartonagen aus recyceltem Papier und kompostierbarem Füllmaterial.

Silvia Kretz, Vertriebsleitung NatuRhein, sieht den neuen Onlineshop als weiteren Meilenstein: „Der neue Onlineshop bringt unsere neue Marke überzeugend zum Ausdruck und adressiert sowohl Endkunden als auch Businesskunden. Die hohe Genuss Qualität, zu einem vernünftigen Preis, überzeugt unsere Kunden und wir freuen uns über die steigende Nachfrage.“

35 der 65 angebotenen alkoholischen Getränke wurden, bei internationalen Verkostungen, mit Medaillen ausgezeichnet.

„Wichtig ist für uns die einfache, intuitive Bedienung sowie die optimale Anpassung an mobile Endgeräte“, erklärt Heinz Spitz, Inhaber von NatuRhein.

Das Konzept scheint aufzugehen, in der ersten Woche waren Bio Eierlikör, Bio Sambuca, Bio Rum und vor allem die Bio Früchte Liköre, mit 20% Bio Fruchtsaft, besonders verkaufsstark.

Alle Schnäpse werden zusätzlich in einer praktischen Probiergröße von 100ml Flaschen angeboten und werden ab einer Flasche je Sorte versendet.

Vettelschoss, 04.05.2023

NatuRhein entwickelt und produziert handgefertigte Bio Liköre und Bio Spirituosen. Seit über 20 Jahren arbeitet das Familienunternehmen mit Leidenschaft im Herzen des Naturparks Rhein-Westerwald. Naturbelassenheit und Regionalität werden großgeschrieben. 22 Auszeichungen hat das Unternehmen in den letzten 5 Jahren erhalten.

Kontakt

NatuRhein

Heinz Spitz

Hans-Streif-Strasse 2

53560 Vettelschoss

02645 9747273



http://www.naturhein.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.