Grüner Pioneer: das digitale Zero Waste Festival Berlin

Die erste internationale Online-Veranstaltung in der deutschen Hauptstadt mit den Schwerpunkten Zero Waste, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit.

Das digitale Festival findet am 23. und 24. September statt. An beiden Tagen können sich Teilnehmer von 16.30 Uhr bis 21.00 Uhr in einen virtuellen Veranstaltungsort einloggen und wie bei einem analogen Eventräume betreten und verlassen sowie Vorträge, Ausstellungen, Workshops und interaktive Bereiche zu den Themen Zero Waste, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bequem von zu Hause aus besuchen.

Das Festival bringt mehr als 20 Redner aus der ganzen Welt zusammen, um Privatbesucher, Fachleute und Entscheidungsträger des Wandels zu informieren, Austausch anzuregen und den gemeinsam Weg in eine grünere Zukunft zu ebnen.

Zu den Referenten gehören:

– Sam Bencheghib (USA), MitbegrĂĽnder von Make a Change World

– Lynette Cheah (SINGAPUR), Sustainable Urban Cities – Assistenzprofessorin Universität Singapur

– Mariel Jumpa (PERU), CEO & GrĂĽnderin der Slow Fashion World

– Pierre Condamine (Belgien), Beauftragter fĂĽr Abfallpolitik bei Zero Waste Europe

Die behandelten Themen Home, Mode, Self Care, Lifestyle, Mobilität und Aktivismus sind nicht nur für erfahrene Umweltschützer und Nachhaltigkeitsprofis interessant sondern für jede*n, der etwas verändern möchte.

Kostenlose FrĂĽhbuchertickets sind ab sofort ĂĽber die Website des Zero Waste Festival Berlin erhältlich – nur solange der Vorrat reicht.

Das Festival wurde von Coral Ruz, einer spanischen Projektmanagerin, ins Leben gerufen nachdem sie feststellen musste, dass es keine sich regelmäßig treffende internationale Zero Waste-Gruppe in Berlin gab. Im Mai 2019 beschloss sie, eine Meetup-Gruppe namens Zero Waste Berlin International zu gründen. Das Zero Waste Festival ist eine natürliche Weiterentwicklung dieser kontinuierlich wachsenden Bewegung. Das Start-up hat bisher bereits 10 Veranstaltungen organisiert und mehr als 40.000 Menschen erreicht.

Kontakt

Zero Waste Festival Berlin UG

Alexandra BĂĽrger

Volkmarstr. 1-7

12099 Berlin

01737470040

press@zerowasteberlinfestival.com

https://zerowasteberlinfestival.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.