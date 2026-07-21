„Grüner“ Balsam für Körper und Seele

Open-Air-Massagen im Spa des Dolce by Wyndham Bad Nauheim: besonderes Wellness-Erlebnis inmitten der Natur

Bad Nauheim (hds).- Der langjährigen Tradition der Gesundheitsstadt Bad Nauheim folgend, spielt Wellness im Dolce by Wyndham Bad Nauheim eine große Rolle. Zum Vier-Sterne-Hotel gehört daher auch ein eigenes Spa. Ausgestattet mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Fitness-Equipment tanken die Gäste hier frische Energie. Im Schwimmbad mit einem 8 mal 20 Meter großen Becken können sie relaxen oder sportlich ihre Bahnen ziehen. Ein Babor-Beauty-Salon ist ebenfalls Teil des Spa-Bereichs. Von Massagen über Schlamm-Packungen bis zu Peelings und Gesichtsbehandlungen – verschiedene Anwendungen lassen den Alltag schnell vergessen und verwöhnen Körper und Geist. „Im Rahmen des aktuellen Longevity-Trends gewinnen Wohlbefinden und Regeneration für unsere Privat- und Tagungsgäste immer mehr an Bedeutung,“ konstatiert Jesse Jansen, Director of Sales and Marketing im Dolce.

Das aktuelle Highlight im Sommer: Open-Air-Massagen. Outdoor im stilvollen, luftigen Pavillon bietet das Spa-Team Rücken- und Ganzkörpermassagen, Kopf-, Nacken- und Fußreflexzonen- sowie Lomi-Lomi-Massagen mit Aromaöl an. Dabei wird die Natur zur Kulisse für tiefe Entspannung. Umgeben von den Bäumen des direkt ans Hotel angrenzenden Kurparks ist Erholung ganzheitlich erlebbar: Ihre Düfte und Geräusche entfalten zusätzlich eine beruhigende Wirkung. Bei diesen außergewöhnlichen Treatments im Außenbereich des Dolce Day Spa können die Gäste daher besonders gut abschalten.

Die Nähe zu Flora und Fauna war schon immer Markenzeichen des Hotels: Das Dolce Bad Nauheim liegt im Zentrum der Kurstadt, am Rande des von Heinrich Siesmayer gestalteten Parks. Das Haus verfügt über 159 Zimmer und Suiten, überwiegend mit Balkon und Blick ins Grüne. Bei Direktbuchung von Aufenthalten – über die Hotel-Website telefonisch oder per E-Mail – ist der Eintritt im Dolce Day Spa inklusive. Jeden Dienstag, am „Wellness-Tuesday“, erhalten Gäste außerdem 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Behandlungen. Im Wellness & Beauty-Arrangement ist ab vier Übernachtungen eine Nacht kostenlos. Weitere Infos auf der Website www.dolcebadnauheim.com

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive „Dinner on Stage“ und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. Für Elvis-Fans: Der King of Rock ’n‘ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren wurde Bad Nauheim 2025 zum neunten Mal in Folge nach einer Focus-Studie zu einem der Top-Kurorte Deutschlands gekürt! Im gleichen Jahr erzielte das Dolce erneut eine Platzierung unter den Top 3 beim „Certified Star-Award“ in der Kategorie „Conference Hotel“. 2025 erhielt es aufgrund der umgesetzten Nachhaltigkeitsmaßnahmen die Auszeichnung „Bestes Certified Green Hotel in Hessen“.

Firmenkontakt

Dolce by Wyndham Bad Nauheim

Jesse Jansen

Elvis-Presley-Platz 1

61231 Bad Nauheim

+49 (0) 6032 – 3030



https://www.dolcebadnauheim.com/

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Bildquelle: Dolce by Wyndham Bad Nauheim