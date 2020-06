“Grüne” Verpackung von Flöter – AirWave Bio Luftpolsterfolien für sichere und nachhaltige Versandlösungen

AirWave Bio sind die home-kompostierbaren Luftpolsterfolien, die bei FLÖTER in Schwieberdingen hergestellt und vertrieben werden.

Zur Umweltverträglichkeit der Bio-Folie von Flöter tragen Kartoffelstärke und andere nachwachsende sowie gentechnikfreie Rohstoffe bei. Die einzigartige AirWave Bio Luftpolsterfolie eignet sich für die Verpackung aller Produkte, z.B. Kosmetik, Tierbedarf, Medikamente, elektronische Geräte, empfindliche Bauteile, Textilien u.v.m.. Auch Lebensmittel sind in AirWave Bio bestens und sicher verpackt. Dabei ist die Folienstärke mit 20 µm minimal. Die regelmäßige Perforation ermöglicht die einfache Abtrennung der Luftpolster.

Für den Versandhandel stellt die AirWave Bio einen klaren Vorteil und Fortschritt dar: die Entsorgung erfolgt mit dem Bio-Müll oder über den Kompost im Garten – einfach, umweltfreundlich und der Verbraucher weiß es zu schätzen, dass kein unnötiger Plastikmüll entsteht.

Zur Herstellung direkt am Packplatz liefert Flöter die passenden Luftpolstermaschinen der Marken AirBoy und AirWave. Die Bio-Luftpolsterfolien werden in Rollen verschiedener Breiten und Luftkissenformen angeboten. Für den flexiblen Einsatz können Luftpolsterfolien und Luftpolstermaschinen direkt online, also rund um die Uhr im Flöter-Shop bestellt werden. Das Packmaterial kann somit niemals ausgehen. Für kleinere Onlineversender oder Einsteiger stehen kleine Abnahmemengen zur Verfügung. Der Großabnehmer profitiert von attraktiven Preisstaffeln.

FLÖTER ist weltweit Spezialist für Industrieverpackungen, Luftpolster- und Verpackungssysteme in Europa & USA. Die Produktpalette umfasst Transportschutz in vielen Varianten von Luftpolstermaschinen und -folien in verschiedenen Ausführungen bis hin zu vollautomatischen Stretch-Maschinen und Integrationslösungen für Packplätze. Mit den eigenen AirWave und AirBoy Luftpolstermaschinen bietet FLÖTER für jede Herausforderung des täglichen Warenversandes eine passende Lösung. Neben der Reduzierung der Lagerfläche für Verbrauchsmaterial, einem niedrigen Versandgewicht und einer hohen Fertigungsgeschwindigkeit spielt Nachhaltigkeit bei FLÖTER schon sehr lange eine bedeutende Rolle. AirWave Luftpolster-Folien werden in Deutschland produziert und sind zu 100% recyclingfähig. Passende Luftpolsterfolien gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z.B. AirWave PaperWave (aus nachwachsenden Rohstoffen), AirWave ESD (antistatisch), AirWave Bio (biologisch abbaubar) oder AirWave Heavy Duty (besonders belastbar und Luftfracht geeignet). FLÖTER hat den Hauptsitz in Schwieberdingen bei Stuttgart und arbeitet mit über 100 Partnern in der ganzen Welt zusammen.

