Grüne Cloudlösung für in EMEA tätige Unternehmen

Grüne Cloudlösung „e24cloud“ / Neukunde Hivelocity wählt Beyond.pl für seinen Colocation-Bedarf in Mitteleuropa

Der polnische Rechenzentrumsanbieter Beyond.pl hat gleich zwei Neuigkeiten zu verkünden:

1.) Grüne, energieeffiziente e24Cloud

Die gesamte Infrastrukturplattform von e24cloud wird in Rechenzentren betrieben, die sich zu 100 % aus erneuerbaren Energien speisen und zu den energieeffizientesten Einrichtungen in Polen gehören. 2021 wurde außerdem ein Projekt zur Modernisierung der IT-Infrastruktur für die Erbringung der e24cloud-Dienste umgesetzt. Die Wahl fiel auf moderne, effiziente und ökologische HPE GreenLake-Lösungen, die 18 % weniger Energie verbrauchen als andere auf dem Markt erhältliche Hardware-Lösungen.

Unternehmen, die e24cloud für den Unterhalt ihrer Unternehmensressourcen nutzen, verringern ihren CO2-Fußabdruck und reduzieren die negativen Auswirkungen ihrer IT-Infrastruktur auf die Umwelt. Die Lösung entspricht vollumfänglich den DSGVO-Grundsätzen und den einschlägigen Richtlinien der Europäischen Kommission. Die Standards des Informationssicherheitsmanagements der Cloud von Beyond.pl werden durch die Norm ISO 27001 belegt.

Höchste Sicherheitszertifizierungen und Verfügbarkeit bis zu 100 Prozent

Aus Sicht der physischen Infrastruktur ist e24cloud eine der sichersten Cloud-Plattformen in diesem Teil Europas. Die Cloud wird an zwei Standorten von Beyond.pl betrieben: im Data Center 1 und Data Center 2. Beide erfüllen die strengen Anforderungen an die Verfügbarkeit von Servereinrichtungen. Das Data Center 2 ist das erste und derzeit eines von dreien in der Europäischen Union, das über ein ANSI/TIA-942-Zertifikat der Stufe 4 verfügt. Die mögliche Nichtverfügbarkeit des Clouddienstes aufgrund eines Ausfalls des Rechenzentrums wird auf 26 Minuten pro Jahr minimiert. Das Data Center 2 weist seit Beginn des Betriebs eine Verfügbarkeit von 100 % auf.

Die hohe Qualität des e24cloud-Dienstes zeigt sich auch in technischer Hinsicht. Um eine hohe Effizienz und Geschwindigkeit zu gewährleisten, wird die von e24cloud genutzte Hardware- Infrastruktur ständig weiterentwickelt. Gegenwärtig wird eine Infrastruktur von HPE GreenLake, Dell und Intel genutzt. Kunden können sicher sein, dass ihre Daten auf moderner und hocheffizienter Hardware von weltweit führenden Herstellern gespeichert und verarbeitet werden, was Ausfälle und eine mögliche Nichtverfügbarkeit minimiert. Die Plattform nutzt außerdem bewährte Virtualisierungslösungen, mit denen auch globale Hyperscaler arbeiten, darunter Amazon Web Services und Google Cloud.

Umweltfreundliche Cloudlösung für deutsche Unternehmen

e24cloud ist darauf ausgelegt, die Bedürfnisse von Startups und Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, E-Commerce, Fertigung, professionelle Dienstleistungen, Medizin, Werbung und Marketing zu erfüllen. Die Cloud ist so konzipiert, dass Daten schnell und sicher aus einer On-Premise-Infrastruktur migriert oder in hybride Umgebungen integriert werden können. Das Gleiche trifft auch auf Clouds von Drittanbietern zu – sie ist offen für die Integration mit Lösungen globaler und lokaler Anbieter, um Multi- Cloud-Umgebungen aufzubauen.

Beyond.pl hat als Cloud-Betreiber in den letzten 10 Jahren das Dienstleistungsspektrum innerhalb der e24cloud systematisch erweitert. Kunden können virtuelle Server, Speicherplatz, Netzwerkdienste und viele andere Infrastrukturlösungen nutzen. Diverse Managed Services, darunter Schutz vor DDoS-Angriffen oder BaaS (Backup as a Service) sind ebenfalls verfügbar.

2.) Hivelocity wählt Beyond.pl für seinen Colocation-Bedarf in Mitteleuropa

Hivelocity, weltweit führender Anbieter von Bare-Metal- und Private-Cloud-Lösungen, der Server auf 7 Kontinenten betreibt, hat Beyond.pl mit der Bereitstellung von Colocation- und Managed-Services-Leistungen in Polen beauftragt. Die Zusammenarbeit steht im Kontext eines neuen Blockchain-Projekts, das Hivelocity an 30 Standorten umsetzt, darunter auch in Polen.

Die zwischen den Beteiligten aufgenommene Zusammenarbeit umfasst ein umfangreiches Servicepaket, das unter anderem Colocation-Services, Konnektivität und IT- Administrationsunterstützung beinhaltet. Die IT-Infrastruktur von Hivelocity ist im Data Center 2 auf dem Campus von Beyond.pl untergebracht, der strategisch günstig im Herzen Mitteleuropas im polnischen Posen liegt. Mit der Anlage von Beyond.pl erhöht sich die Anzahl der Rechenzentren, von denen aus Hivelocity private Cloud- und dedizierte Serverlösungen anbietet, auf 32.

„Wir waren auf der Suche nach einem geographisch diversifizierten, aber dennoch kostengünstigen und gut vernetzten Standort außerhalb von Frankfurt, Amsterdam, London und Paris und innerhalb der Europäischen Union. Beyond.pl hat alle unsere technischen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus haben die technischen Teams im Laufe ihrer Arbeit nachgewiesen, dass die Servicequalität von Beyond.pl mit derjenigen der besten Anbieter in Westeuropa vergleichbar ist. Unsere Zusammenarbeit mit Beyond.pl war seit dem ersten Kontakt mit den Unternehmensvertretern von einem hohen Maß an Professionalität geprägt“, sagt Richard Nicholas, Senior Vice President of Corporate Development bei Hivelocity.

Der Roll-out von Colocation- und Support-Services für Hivelocity wurde innerhalb von nur zwei Monaten nach dem Erstkontakt zwischen den beiden Unternehmen vollzogen. Beyond.pl war für ein umfassendes Onboarding der IT-Infrastruktur des Kunden im Data Center2 verantwortlich. Seit der Einführung des Dienstes nutzt Hivelocity die Colocation-Dienste von Beyond.pl, den Support durch die Smart-Hands-Techniker sowie Konnektivitätslösungen einschließlich globaler Internetdienste und Cross-Connect-Dienste.

„Immer mehr internationale Unternehmen interessieren sich für den polnischen Rechenzentrumsmarkt. Ich bin froh darüber, dass wir ihre erste Wahl sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser marktführendes Angebot an Sicherheit und Serviceverfügbarkeit, die vorhandenen Kapazitäten, die sich aus dem laufenden Ausbau des Campus in Posen ergeben, sowie unser optimiertes Konnektivitätsangebot, das zu 100 % durch erneuerbare Energie gespeist wird, für unsere Kunden von großem Wert sind. Ich bin äußerst dankbar für das Vertrauen, das Hivelocity in uns setzt, und wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass sich die Zusammenarbeit weiterhin dynamisch entwickelt und so nicht zuletzt das Geschäftswachstum von Hivelocity unterstützt“, so Wojciech Stramski, CEO von Beyond.pl.

Die Investitionen in Konnektivitätslösungen, die von Beyond.pl im vergangenen Jahr getätigt worden sind, haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit mit Hivelocity möglich wurde. Im März 2021 startete Beyond.pl den „Beyond Ost-West-Korridor“ – einen Telekommunikationskorridor, der es ermöglicht, Verbindungen zwischen Posen und Frankfurt mit einer Latenzzeit von nur 11 Millisekunden hin und zurück einzurichten. Im August 2021 vergrößerte Beyond.pl seine internationale Reichweite, indem das Unternehmen eine Partnerschaft mit Megaport einging. Der globale Konnektivitätsdienstleister ermöglicht es Beyond.pl nun, direkte und sichere Verbindungen mit Rechenzentren auf der ganzen Welt aufzubauen. Dadurch haben die Kunden von Beyond.pl Zugang zu den mehr als 700 Einrichtungen, die innerhalb des Megaport-Ökosystems arbeiten, und zu zahlreichen globalen Cloud-Lösungen.

Über Beyond.pl: Beyond.pl ist ein Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten, Managed Services, Cloud-Umgebungen und Infrastructure as a Service in Polen sowie Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen betreibt das sicherste Rechenzentrum in Mittel- und Osteuropa und die energieeffizienteste Anlage in Polen, die zu 100 % mit erneuerbarer Energie gespeist wird. Der Rechenzentrumsanbieter garantiert die höchste Verfügbarkeit – bis zu 99,9999 %. Als einziges Unternehmen auf dem CEE-Markt bietet Beyond.pl eine gemischte Rechenzentrumsumgebung (Bewertung 3+ bis 4), Zugang zu einem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio mit Private Cloud, Public Cloud und Hybrid-Lösungen sowie Expertensupport im Rahmen von Managed Services.

Beyond.pl verfügt über Core- und Hyper-Edge-Rechenzentren mit einer Zielkapazität von 42 MW. Das Unternehmen betreibt zwei moderne Rechenzentren im polnischen Posen. Es handelt sich dabei um das erste grüne und anbieterneutrale Rechenzentrum in Polen. Das Data Center 2 liegt strategisch günstig auf halbem Weg zwischen Warschau und Berlin und ist die erste von nur drei Einrichtungen in der Europäischen Union, die die strengen Anforderungen der ANSI/TIA-942-Zertifizierung mit der Stufe 4 erfüllen. Die Rated 4-Zertifizierung ist ein Nachweis dafür, dass das Rechenzentrum den höchsten Sicherheitsstandards für Rechenzentren in Bezug auf Konzeption, Mechanik, Stromversorgung und Telekommunikation entspricht. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beyond.pl/de

