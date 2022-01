Gründlich, effektiv und schnell – Waxing!

Dauerhafte Haarentfernung mit Waxing

Die dauerhafte Haarentfernung mit Waxing in Frankfurt bei „Augenweide – beauty matters“ sorgt für wunderbar glatte Haut. Verschiedene Techniken werden typgerecht angewandt.

Störende und lästige Härchen im Gesicht, Beinbehaarung, Achseln, Rücken oder Bikinizone? Kein Problem. Die Methode des Waxing bei uns in Frankfurt ist für absolut jede Körperstelle geeignet. Ob für den nächsten Urlaub oder als Teil der regelmäßigen Körperpflege: Ausprobieren lohnt sich!

Körperbehaarung dauerhaft entfernen

Als etabliertes Studio für Kosmetik und Waxing in Frankfurt beobachten wir seit Jahren mehrere Trends. Zunächst fällt uns auf, dass immer mehr Männer zu uns kommen. Die Entfernung von Rücken- und/oder Brusthaaren sind oft gefragte Treatments, aber auch allzu starker Bartwuchs oder das Waxing im Intimbereich sind Themen bei Männern.

Bei Frauen sind die Vorstellungen ganz unterschiedlich. Wo hier der Damenbart entfernt werden soll, ist dort das Intimwaxing gewünscht. Auch Achseln und Beine sind Dauerbrenner für ein professionelles Waxing in Frankfurt.

Wie funktioniert Waxing in Frankfurt?

Je nach Körperstelle und in Absprache mit unseren Kunden verwenden wir eine geeignete Technik. Große Hautflächen mit vergleichsweise unempfindlicher Haut sprechen sehr gut auf das allgemein bekannte Waxing an.

– Waxing: Entweder mit einem Roller oder – auf empfindlicher Haut – mit einem Spatel wird das heiße Wachs aufgetragen. Mithilfe von Vliesstreifen wird das Wachs wieder entfernt. So befreien wir die Haut zuverlässig von jedem noch so kleinen Härchen. Danach fühlt sich die Haut seidenweich an – und das wochenlang. Bis zu vier Wochen hält das Ergebnis, bevor sich neue Härchen zeigen.

– Fadentechnik im Gesicht: Beim Waxing in Frankfurt wird das Gesicht besonders schonend behandelt. Hier kommt die Fadentechnik zum Einsatz. Jedes Haar wird mithilfe eines feinen Baumwollfadens umschlungen und schonend entfernt. Im Gegensatz zur Behandlung mit der Pinzette empfinden viele diese Methode oft als angenehm schmerzarm.

– MPL 4G MultiPulseLight-Technologie: Gefilterte Lichtimpulse sorgen mit angepasst hoher Intensität dafür, dass Haare nachhaltig entfernt werden. Diese Methode ist für jede Körperstelle hervorragend geeignet. Im Gegensatz zum Laser kann MPL mit verschiedenen Intensitäten Anwendung finden. So ist die Methode gleichzeitig individuell und wirkungsvoll.

Waxing Frankfurt: Brazilian, Canadian, Hawaiian, Alaskan

Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden auch das volle Spektrum des Waxings im Intimbereich. Unabhängig vom biologischen Geschlecht wird das Intimwaxing immer beliebter, und zwar vom Brazilian Style (alles weg) bis zum Alaskan Waxing (nur seitliche Behaarung entfernen).

Erfahrungsgemäß sind unsere Kundinnen und Kunden vor dem ersten Treatment etwas nervös. Dies gibt sich aber schnell. Selten bleibt es bei nur einem Waxing und wir freuen uns über unsere wachsende Stammkundschaft. Die Körperpflege soll stimmig abgerundet werden? Mit einer Maniküre oder Pediküre nach dem Waxing in Frankfurt wird ein weiteres Highlight gesetzt.

Augenweide – beauty matters ist die Adresse für Waxing in Frankfurt. Das Kosmetikstudio ist neben dem Waxing auch mit weiteren Behandlungsformen breit aufgestellt. Vom Microneedling über Permanent Make-up bis zur Guasha-Massage werden hochwertigste Treatments durchgeführt.

Die Augenweide gibt es schon seit über 10 Jahren. Gegründet von Mehtap Hatipoglu, aus einer Idee und Leidenschaft heraus. Augenbrauen und Haut faszinieren uns. Augenbrauen, weil sie so eine große Wirkung auf unseren Gesichtsausdruck haben und man schon mit kleinen Änderungen große Wirkungen erzielen kann. Haut fasziniert uns, weil es der Spiegel unserer Seele ist. Eine gesunde Haut gibt uns Selbstvertrauen, lässt uns erstrahlen, macht uns glücklich.

Unser Ziel ist es unsere Kunden glücklich und zufrieden stellen. Wir arbeiten im Team und unterstützen uns gegenseitig. Wir helfen unseren Kunden. Wir hören zu und geben Rat. Wir respektieren unsere Kunden und wollen genauso respektiert werden. Es entwickeln sich Freundschaften und wir tauschen uns aus. Wir versuchen pünktlich zu sein und legen viel Wert darauf. Manchmal brauchen wir länger weil es die Situation so erfordert, daher bitten wir sie höflich um Geduld, aber auch, selber zu den Behandlungen pünktlich da zu sein. Wir versuchen unsere Kunden zu inspirieren und werden inspiriert.

Wir sind stets auf dem neuesten Stand was Beauty-Trends angeht und führen unsere Behandlungen mit Leidenschaft und viel Hingabe aus. Hier ist wichtig zu wissen, dass jeder von uns auf bestimmte Bereiche spezialisiert ist, damit wir die besten Ergebnisse erzielen können. Bei unseren Behandlungen verwenden wir ausschließlich hochwertige und bewährte Produkte.

Wir sind offen für konstruktive Kritik und freuen uns immer, wenn wir etwas optimieren können. Falls ihr mit etwas nicht zufrieden sein solltet, freuen wir uns hierfür eine Lösung zu finden bitte melde Dich umgehend bei uns am besten per Mail.

Wir freuen uns auf Dich!

