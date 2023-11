Gründergeist mit Max Weiß: Reinigungsfirma mit Lizenzkonzept als Startrampe für Jungunternehmer

17. Standort der Office and Home Management GmbH in Heidenheim an der Brenz wird von jungem Quereinsteiger geleitet

Office and Home Management GmbHBad Tölz/Heidenheim, 30. November 2023. Die Office and Home Management GmbH, eine deutschlandweit agierende Reinigungsfirma, eröffnete im November 2023 ihren 17. Standort in Heidenheim an der Brenz. Gegründet von Max Weiß (23) und Charlotte Koller (24) im Jahr 2020 in Bad Tölz, hebt sich die Office and Home Management GmbH durch ein besonderes Qualitäts- und Servicekonzept von der Konkurrenz ab – und bringt damit frischen Wind in die Reinigungsbranche.

Gebäudereinigung, Fassadenreinigung, Grundreinigung, Unterhaltsreinigung, Baufeinreinigung: Es gibt viele Gründe, warum Unternehmen professionelle Reinigungsfirmen beauftragen. Und ebenso viele Reinigungsfirmen wetteifern um die Gunst gewerblicher Kunden. Doch wer eine professionelle Reinigungsfirma in der Nähe sucht, wird nicht selten enttäuscht.

„In der Reinigungsbranche sind Unpünktlichkeit und mangelnde Qualität häufige Probleme. Office and Home Management setzt dagegen auf Zuverlässigkeit, hohe Standards und festes Personal, um diese Schwächen in Stärken umzuwandeln“, sagt Max Weiß. Seit Sommer 2022 expandiert das Unternehmen mit einem Lizenzkonzept und ist so mittlerweile bereits nach rund einem Jahr bundesweit an 17 Standorten vertreten.

Kernprinzipien: Erreichbarkeit, Pünktlichkeit, Qualität

Die Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer, die jeden Standort leiten, sorgen für eine individuelle Betreuung der Kunden und berücksichtigen deren spezifische Wünsche und Bedürfnisse. Neben der professionellen Reinigung stehen Pünktlichkeit der Reinigungskräfte, Hygiene, detaillierte Absprachen mit den Kundinnen und Kunden sowie Flexibilität im Mittelpunkt. Besonders wichtig ist Max Weiß die Erreichbarkeit. „Wir sind für unsere Kunden von 6 bis 22 Uhr da – an sieben Tagen in der Woche.“ Des Weiteren setzt Office and Home Management auf einen festen, qualifizierten Mitarbeiterstamm. Zudem besichtigen die Standortbetreiberinnen und -betreiber jeden Reinigungsstandort und notieren sich dessen Besonderheiten sowie die Wünsche der Kunden. Erst danach wird ein Angebot erstellt. In diesem sorgt ein transparentes und nachvollziehbares Festpreismodell für Klarheit und Vertrauen.

Lizenzkonzept als Starthilfe in die Selbstständigkeit für Jungunternehmer

Ob Arztpraxis, Büro, Fitnessstudio, Kindertagesstätte, Hotel, Restaurant oder Großbaustelle: Jeder Einsatzort bringt andere Herausforderungen mit sich. Damit die Lizenznehmer und ihre Reinigungskräfte nach den Grundsätzen von Office and Home Management arbeiten, lernen die Existenzgründer in einem mehrwöchigen Online-Kurs alles über den Umgang mit professionellen Spezialreinigungsprodukten und deren Anwendung in den verschiedenen Praxisbereichen. Im Coaching werden zudem alle Details zur Objektanalyse, Preisgestaltung und Qualitätskontrolle vermittelt. Eigenmarketing, Kunden- und Mitarbeitergewinnung gehören ebenfalls zu den Lerninhalten.

„Unser Lizenzkonzept ist gerade für junge Menschen eine Starthilfe auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Den Umgang mit Reinigungsmitteln zu lernen, ist nicht schwer. Aber ein Unternehmen zu gründen, Kunden und Mitarbeiter zu finden, ist für viele eine Hürde. Deshalb schulen wir unsere Lizenznehmer auch in diesen Bereichen“, sagt Max Weiß.

Reinigungsfirma in der Nähe: 35-jähriger Quereinsteiger baut Standort Heidenheim auf

Davon profitiert der 35-jährige neue Lizenznehmer in Heidenheim. Er war bisher fest angestellt und hat sich als Quereinsteiger mit einer eigenen Reinigungsfirma selbstständig gemacht. Wie alle Lizenznehmer hat er sich bei Office and Home Management beworben. Den Standort hat er sich frei ausgesucht. Sein Mitarbeiterteam und einen Kundenstamm baut er sich derzeit eigenständig auf. Max Weiß: „Unsere Lizenznehmer sollen sich sicher fühlen und in unserem Sinne die Marke Office and Home Management als professionelle Reinigungsfirma in der Nähe der Kunden aufbauen. Deshalb beraten wir die Gründer und stehen für alle Fragen zur Verfügung.“

Office and Home Management GmbH Heidenheim

Das Reinigungsunternehmen Office & Home Management GmbH wurde 2020 von Max Weiß und Charlotte Koller in Bad Tölz gegründet. Seit August 2022 vergibt das Unternehmen Lizenzen für Fachkräfte sowie Quereinsteiger und mehrwöchige Online-Coachings zu Unternehmensaufbau, Eigenmarketing, Neukunden- und Mitarbeitergewinnung, Analyse und Pricing oder Qualitätskontrolle. Darüber hinaus erlernen die Lizenznehmer den Umgang mit Profi-Reinigungsprodukten und deren Anwendung in den verschiedenen Praxisbereichen.

Alle aktuell 17 Standorte bieten individuelle Leistungen unter anderem in den Bereichen Unterhaltsreinigung, Baugrob-, Bauzwischen-, Baufein- und Bauschlussreinigung, Glas- und Fassadenreinigung sowie Grundreinigung. Die Angebote sind speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlicher Gewerbekunden und Privathaushalte ausgerichtet. Dabei wartet das Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen beispielsweise für Praxen, Fitnessstudios, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten, Hotels, Restaurants, Kanzleien, Büros, Banken und Lagerstätten auf. Im Fokus stehen hierbei Qualität, Service und Hygiene. Zu den USP des Unternehmens gehören maßgeschneiderte Objektanalysen, darauf basierende Festpreise, geschultes, fest angestelltes Personal, feste Teams, konstante Qualität und ein systematisches Reklamationsmanagement.

