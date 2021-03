Gründe für die Beauftragung des Ghostwritings für Hausaufgaben

Das Schreiben einer Hausarbeit ist für viele Studenten eine große Herausforderung. Einige scheitern daran, den richtigen Einstieg in das Thema zu finden. Wieder anderen fällt es schwer, den vorgegebenen Umfang von meist zehn bis zwölf Seiten einzuhalten. Besonders wenn es die erste Hausarbeit im Studium ist, geraten viele in Panik. Hinzu kommt die Angst vor Plagiaten in der Arbeit.

Oftmals bestehen bei den ersten Hausarbeiten im Studium oder in einem neuen Fachbereich auch Unsicherheiten über die Bewertungsvorgaben der Universitäten und Fachhochschulen, die eine Hausarbeit ohne Unterstützung erschweren. Als Ghostwriting-Service begleiten wir Hausarbeiten im Auftrag unserer Kunden mit folgenden Leistungen: Recherche wissenschaftlicher Quellen, Themenentwicklung und Exposé, Coaching und Beratung, akademisches Ghostwriting sowie professionelles Korrekturlesen und Lektorat.

Damit Sie genau die Hausarbeit schreiben, die Sie sich vorgestellt haben, sind unsere Prozesse genau an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. So stellen wir sicher, dass unsere Ghostwriter Ihre Hausarbeiten auf Ihre Bedürfnisse und die akademischen Standards Ihrer Universität abstimmen.

Im ersten Schritt beraten wir Sie bei der Themenwahl Ihrer Hausarbeit oder entwickeln Themenvorschläge nach Ihren Wünschen.

Im zweiten Schritt erstellen wir ein Exposé zu dem von Ihnen gewählten Thema, auf dessen Grundlage wir den genauen Inhalt des Textes mit Ihnen besprechen und abstimmen. Änderungswünsche sind natürlich jederzeit willkommen und werden zeitnah umgesetzt.

Sobald das Exposé von Ihnen freigegeben wurde, beginnen wir im dritten Schritt mit der Arbeit an Ihrer Hausarbeit. Teillieferungen geben Ihnen in dieser Zeit einen Einblick in die Produktion, sodass Sie die Wartezeit entspannt und sorgenfrei verbringen können.

Vor der endgültigen Auslieferung durchläuft die Hausarbeit unsere strengen Qualitätskontrollen, zu denen selbstverständlich auch ein Plagiatscheck gehört, und wird einem zweiten Ghostwriter zur technischen Überarbeitung vorgelegt.

Hausarbeit-Ghostwriter Kosten

Bei der Bearbeitung der Hausarbeit haben Sie die volle Kostenkontrolle. Unsere Preispolitik ist moderat. Jedes Angebot wird nach dem individuellen Aufwand kalkuliert. Dabei berücksichtigen wir die Anforderungen des Themas, die universitären Standards des Fachbereichs und des Forschungsgebiets sowie individuelle Parameter des Kunden. Unsere Ghostwriting Angebote sind transparent und werden selbstverständlich individuell für Sie als Festpreisangebot zusammengestellt.

Die Expertise unserer Ghostwriter für die Bearbeitung

Unser Ghostwriting-Team besteht ausschließlich aus hoch qualifizierten Wissenschaftlern, die über langjährige Erfahrung in ihrem Fachgebiet verfügen. Wir stellen nicht nur hohe Anforderungen an die wissenschaftliche Kompetenz und Qualifikation unserer Ghostwriter, sondern legen auch großen Wert auf ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten.

Haben Sie Fragen zum Ghostwriting oder möchten Sie ein unverbindliches Angebot anfordern?

Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kunden ernst und beraten Sie in jeder Situation. Wir unterstützen Sie gerne beim Ghostwriting. Zufriedene Kunden sind die Basis für unsere Motivation als Ghostwriter.

Ist akademisches Ghostwriting illegal?

Akademisches Ghostwriting ist nicht illegal, denn es verstößt nicht gegen ein Gesetz. Es ist eine akzeptable Praxis innerhalb der akademischen Kultur, solange der Ghostwriter die Arbeit des Kunden nicht plagiiert. Der Ghostwriter erledigt die Aufgaben mit dem Einverständnis des Auftraggebers und diktiert nicht, wie die Arbeiten verwendet werden.

Fazit

Hausarbeiten gehören zu den zentralen Prüfungen, die im Rahmen des Studiums regelmäßig erbracht werden müssen und somit oft zu Konflikten im Zeitmanagement führen. Der Einsatz eines Ghostwriters kann in diesen Fällen eine große zeitliche und mentale Entlastung bringen.