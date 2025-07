Großinvestor steigt bei Eurobit Systems ein – Schub für die Abwicklung des digitalen Euros

London/München, 16. Juli 2025 – Die Eurobit Systems , einer der technologischen Vorreiter in der Abwicklung des digitalen Euros, steht vor einem bedeutenden Schritt: Ein Großinvestor wird in das Unternehmen einsteigen. Wie aus Unternehmenskreisen bekannt wurde, wurden erste vertragliche Grundlagen bereits vor mehreren Monaten geschaffen. Das Investitionsvolumen liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Mit ihrem Zahlungssystem EUROBIT PAY besetzt Eurobit Systems ISIN: GB00EBS123000 eine Schlüsselrolle in der praktischen Umsetzung und Abwicklung von Transaktionen mit dem digitalen Euro. Das Unternehmen profitiert dabei vom europaweiten Digitalisierungsdruck im Zahlungsverkehr und wächst rasant: Seit Januar 2025 konnte die Gesellschaft ihre Auftragslage um über 800 % steigern – mit weiterhin stark wachsender Tendenz.

„Die Nachfrage nach leistungsfähigen, sicheren und regulatorisch konformen Infrastrukturen für den digitalen Euro ist enorm – und wir bieten die passende Lösung“, sagt CEO Josip Kovac. „Der Einstieg des Investors stärkt unsere Position erheblich. Wir freuen uns auf die nächsten Schritte und bereiten uns intensiv auf den bevorstehenden Börsengang vor.“

Eurobit Systems entwickelt maßgeschneiderte Plattformlösungen, mit denen Banken, Behörden und Unternehmen den digitalen Euro effizient in ihre Systeme integrieren können. Durch die Kapitalzufuhr und den Ausbau der Partnerschaften will das Unternehmen seine Marktführerschaft im Bereich der digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) weiter festigen.

