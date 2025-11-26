Großes Interesse an Krämer-Roman „Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“

Die diesjährige Buchmesse PottPhantastika erwies sich als voller Erfolg – und mittendrin Autor Jörg Krämer.

Die diesjährige Buchmesse PottPhantastika erwies sich als voller Erfolg – und mittendrin Autor Jörg Krämer, der sein aktuelles Werk „ Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“ präsentierte. Die Veranstaltung war hervorragend besucht und zog zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Fans an, die sich für neue Stimmen und spannende Geschichten interessierten.

Am Stand von Jörg Krämer herrschte durchgehend reger Betrieb. Viele interessierte Leser nutzten die Gelegenheit, einen persönlichen Eindruck vom Autor zu gewinnen, über die Entstehung seines Buches zu sprechen und ein signiertes Exemplar mitzunehmen. Besonders positiv hervorzuheben sind die vielen inspirierenden Gespräche, die sich sowohl mit dem Publikum als auch mit den anderen Ausstellern ergaben.

Krämer zeigte sich begeistert von der angenehmen Atmosphäre der Messe: freundliche Besucher, engagierte Organisatoren, hervorragende Tischnachbarn und ein insgesamt sehr harmonisches Miteinander prägten seinen Messeauftritt. Die Vielfalt der vertretenen Genres und die Offenheit der Gäste machten die PottPhantastika für ihn zu einem besonderen Erlebnis.

Angesichts der positiven Resonanz und der bereichernden Kontakte steht für den Autor fest: Auch im nächsten Jahr wird er wieder mit dabei sein, um „Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“ sowie kommende Projekte einem wachsenden Publikum vorzustellen.

Die PottPhantastika unterstreicht mit Veranstaltungen wie dieser erneut ihre Bedeutung als Treffpunkt für Phantastik-Begeisterte – und Jörg Krämer als Autor, der mit Herzblut und Leidenschaft die Welt der Fantasy bereichert.

